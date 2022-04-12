Сработали быстро и слаженно

В результате затора льда на реке Убе в посёлке Речное поднялся уровень воды. Жителей эвакуировали.

9 апреля, в 06:50, в службу ЧС поступила информация от акима Красноярского сельского округа о поднятии уровня воды в посёлке Речное Бородулихинского района. Образовавшийся затор льда на реке Убе стал причиной поднятия уровня воды, которая стала поступать в посёлок. Всего в селе находится 41 жилой дом, где проживают 104 человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с повышенным температурным фоном на территории области возможны резкие колебания уровня воды в реках, разливы, подтопления, а также образование местных и склоновых стоков.

– Было подтоплено два жилых дома и три придомовые территории улицы Абеуова. 16 жителей, в том числе двое детей, размещены у родственников. На случай размещения населения будет использовано здание Красноярской средней школы, – рассказал днём 9 апреля начальник Управления ликвидации ЧС ДЧС ВКО Ринат Кондыбаев.

На тот момент на месте было задействовано 38 человек личного состава, три единицы техники, одно плавательное средство и семь мотопомп Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. Местными исполнительными органами к превентивным работам привлечено восемь единиц техники и 12 человек личного состава.

В этот же день спасатели и сотрудники местных исполнительных органов провели аэровизуальное обследование участка образования затора льда и приняли решение организовать взрывные работы с целью взрыхления​ льда​. Для проведения работ было использовано 2347,5 килограмма взрывчатых веществ на площади 6067 квадратных метров.

Как проинформировали в ДЧС ВКО, рыхление льда на затороопасном участке позволит предотвратить случаи подтопления прибрежных территорий и не даст воде подойти к посёлку.

После был проведён контрольный мониторинг на вертолёте.

К вечеру уровень воды поднялся, и она стала поступать в дома. В итоге было подтоплено восемь домов, шесть из них жилые, а два – нежилые. Жители под контролем спасателей и местных исполнительных органов незамедлительно покинули свои жилища. В целом в период с 9 по 10 апреля 36 сельчан, в том числе десять детей, после эвакуации разместились у родственников. Также произведена эвакуация в безопасное место более 50 голов скота.

– Местные исполнительные органы провели работы по возведению защитной земляной насыпи. Всего на месте задействовано 69 сотрудников личного состава ДЧС ВКО, два плавсредства, 11 мотопомп и восемь единиц техники, 20 сотрудников МИО и восемь единиц техники, – сообщила пресс-служба Департамента по ЧС ВКО. – Для охраны общественного порядка и исключения фактов мародёрства из подтопленных домов задействованы силы сотрудников полиции.

Утром 10 апреля наблюдалось снижение уровня воды в посёлке Речное. Аэровизуальный облёт местности показал, что русло реки чистое. По словам заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, произведена откачка воды с подтопленных территорий.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО

Бородулихинский район