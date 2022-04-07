Паводок-2022

Приготовились заранее

07.04.2022
635

В Бородулихинском районе ведутся работы по предупреждению весенних паводков.

Так, в Новопокровском сельском округе создана комиссия по предупреждению паводковых ситуаций. Утверждены графики работ по очистке водопропускных труб и планы по противопаводковым мероприятиям.

С начала весны активно ведутся работы по очистке водопропускных труб от снега и наледи. При содействии глав крестьянских хозяйств, депутатов районного маслихата заготовлено 250 мешков с инертным материалом.

В акимате сельского округа отметили, чтобы не допустить подтоплений, будут задействованы все необходимые ресурсы.

Юрий Пааль

Бородулихинский район

07.04.2022
635

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