Паводок-2022
Приготовились заранее
В Бородулихинском районе ведутся работы по предупреждению весенних паводков.
Так, в Новопокровском сельском округе создана комиссия по предупреждению паводковых ситуаций. Утверждены графики работ по очистке водопропускных труб и планы по противопаводковым мероприятиям.
С начала весны активно ведутся работы по очистке водопропускных труб от снега и наледи. При содействии глав крестьянских хозяйств, депутатов районного маслихата заготовлено 250 мешков с инертным материалом.
В акимате сельского округа отметили, чтобы не допустить подтоплений, будут задействованы все необходимые ресурсы.
Юрий Пааль
Бородулихинский район