Режим повышенной готовности

В Восточном Казахстане с приходом тепла началось активное таяние снега. Ситуация, уверяют спасатели, под контролем.

В начале весны лужи на улицах городов и посёлка региона – обычное явление. Однако когда они превращаются в «море», препятствуя нормальному передвижению автомобилей и пешеходов, это уже становится проблемой.

В период интенсивного снеготаяния Департамент по ЧС ВКО предупреждает коммунальные службы региона о необходимости слаженного и оперативного взаимодействия в работе по уборке улиц и внутридомовых территорий, чтобы не допустить подтопления жилого фонда.

По сведениям пресс-службы ДЧС, в настоящее время на территории области подтопленных жилых домов нет. На улицах ведётся работа коммунальных служб по откачке талой воды совместно с сотрудниками ДЧС.

– Всего силами спасателей за прошедшие сутки проведена откачка порядка семи тысяч кубометров воды с улиц и территорий жилого сектора, задействованы 21 единица техники, 29 мотопомп и 77 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Помимо этого силами местных исполнительных органов за сутки произведена откачка около десяти тысяч кубических метров воды, задействованы 17 мотопомп, 45 единиц техники и 134 человека личного состава.

– В кризисном центре Департамента по ЧС ВКО создан штаб по круглосуточному мониторингу за ситуацией прохождения паводкового периода. Силы и средства спасателей находятся в режиме повышенной готовности, – отметили представители ведомства.

В связи с активной фазой снеготаяния, спасатели рекомендуют жителям региона очистить дворовые территории от снега, арыки и канавы – от наледи, чтобы обеспечить отвод талых вод.

Необходимо по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки. Также рекомендуется убрать все ценные вещи и продукты из погребов и подтапливаемых участков.

При возникновении чрезвычайной ситуации сообщать об этом по телефону 112.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО