Паводок-2022

Режим повышенной готовности

31.03.2022
691

В Восточном Казахстане с приходом тепла началось активное таяние снега. Ситуация, уверяют спасатели, под контролем.

В начале весны лужи на улицах городов и посёлка региона – обычное явление. Однако когда они превращаются в «море», препятствуя нормальному передвижению автомобилей и пешеходов, это уже становится проблемой.

В период интенсивного снеготаяния Департамент по ЧС ВКО предупреждает коммунальные службы региона о необходимости слаженного и оперативного взаимодействия в работе по уборке улиц и внутридомовых территорий, чтобы не допустить подтопления жилого фонда.

По сведениям пресс-службы ДЧС, в настоящее время на территории области подтопленных жилых домов нет. На улицах ведётся работа коммунальных служб по откачке талой воды совместно с сотрудниками ДЧС.

– Всего силами спасателей за прошедшие сутки проведена откачка порядка семи тысяч кубометров воды с улиц и территорий жилого сектора, задействованы 21 единица техники, 29 мотопомп и 77 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Помимо этого силами местных исполнительных органов за сутки произведена откачка около десяти тысяч кубических метров воды, задействованы 17 мотопомп, 45 единиц техники и 134 человека личного состава.

– В кризисном центре Департамента по ЧС ВКО создан штаб по круглосуточному мониторингу за ситуацией прохождения паводкового периода. Силы и средства спасателей находятся в режиме повышенной готовности, – отметили представители ведомства.

В связи с активной фазой снеготаяния, спасатели рекомендуют жителям региона очистить дворовые территории от снега, арыки и канавы – от наледи, чтобы обеспечить отвод талых вод.

Необходимо по возможности иметь в наличии мешкотару и подручные инертные материалы для обваловки. Также рекомендуется убрать все ценные вещи и продукты из погребов и подтапливаемых участков.

При возникновении чрезвычайной ситуации сообщать об этом по телефону 112.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО

31.03.2022
691

Еще новости

Придёт ли большая вода?

29.03.2022

Готовность номер один

12.03.2022

За пять минут до весны

05.03.2022

Самое время для подготовки

24.02.2022
Back to top button