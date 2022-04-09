Весна в самом разгаре

Специалисты пока не исключают вероятность разливов и подтоплений на территории региона.

ВК филиал «Казгидромет» сообщает, что с 7 по 9 апреля в связи с повышенным температурным фоном и сильными дождями на западе, юге и северо-востоке области возможны резкие колебания уровня воды в реках, разливы, подтопления, а также образование местных и склоновых стоков.

Подробнее о нынешней паводковой ситуации рассказал начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО Ерлан Нурпеисов. По его словам, в регионе отмечается активная фаза снеготаяния. Площадь покрытия территории снегом составляет 48 процентов, а высота снежного покрова – от 1 до 125 см (Курчумский район, Маркакольский заповедник). Между тем, на юге области снег полностью отсутствует.

Глубина промерзания почвы – от 21 до 104 см, местами наблюдается полное оттаивание в Зайсанском, Тарбагатайском и Абайском районах. Запас воды в снежном покрове больше нормы в Риддере, Глубоковском, Катон-Карагайском, Кокпектинском районах и районе Алтай.

По прогнозам синоптиков, в апреле на большей части территории ВКО ожидаются дожди. Неустойчивый характер погоды возможен в третьей декаде – дождь с переходом в мокрый снег, понижение температуры ночью до 2–7 градусов мороза, днём до 7–12 градусов тепла.

– На территории области находятся 108 населённых пунктов, потенциально подверженных угрозе подтопления, где расположены 7682 жилых дома и проживают 23576 человек, – сообщил Ерлан Нурпеисов. – Меры, принятые в рамках Дорожной карты противопаводковых мероприятий, позволили дополнительно повысить уровень защищённости 11 населённых пунктов из числа потенциально паводкоопасных. При этом количество населённых пунктов, где угроза снята, достигло 20 и минимизирована – для 69.

Руководитель отдела мобилизационной подготовки аппарата акима области Еркен Сарсембинов отметил, что гидрологическая обстановка стабильная, на реках и водоёмах наблюдается вскрытие льда. Проведено три аэровизуальных обследования.

Продолжается реализация плана противопаводковых мероприятий. Вывезено 399 тысяч куб. метров снега, проведена очистка 3947 водопропускных сооружений, 605 км арыков и каналов, 578 мостов. По республиканским и областным дорогам очищен 271 мост и 2959 водопропускных труб.

– Заготовлено 104 тысячи штук мешкотары, 6,7 тысячи тонн инертных материалов, ГСМ – 690 тонн. Принимаются меры по безаварийной эксплуатации 229 гидротехнических сооружений области. На всех ГТС спущена вода и создан свободный регулирующий объём. На Шульбинском водохранилище имеется регулирующая ёмкость объёмом 611 млн куб. метров, что позволит обезопасить населённые пункты Семея и Бескарагайского района, – говорит Еркен Сарсембинов.

Взрывные работы по рекам области завершены на всех 22 участках в 17 населённых пунктах. Из областного бюджета выделено 80 млн тенге для реализации шести мероприятий в Тарбагатайском, Катон-Карагайском и Бескарагайском районах.

Кроме того, на улицах, проезжих частях и придомовых территориях ведутся работы по откачиванию талой воды. Всего откачено 104 тысячи куб. метров. Фактов подтоплений жилых домов не зарегистрировано.

В готовность приведены силы и средства местных исполнительных органов – 1524 человека личного состава, 838 единиц техники и 179 мотопомп. Сформирована группировка сил и средств ДЧС с численностью 431 человек личного состава, 78 единиц техники, 30 единиц плавательных средств и 176 единиц мотопомп. Подготовлено 111 пунктов временного размещения для пострадавших, вместимостью 11,9 тысячи человек.

На случай осложнения паводковой ситуации в районе Алтай, Глубоковском, Шемонаихинском, Катон-Карагайском, Кокпектинском и Бородулихинском районах разработана схема переброски сил и средств из менее подверженных паводкам регионов.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, в случае подтопления водозабора паводковыми водами местными исполнительными органами будет организован подвоз воды специальным транспортом, предназначенным для перевозки питьевой воды, из альтернативных источников.

– Эта вода должна соответствовать гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, – поясняет ДСЭК ВКО. – Систематический контроль качества питьевой воды организует субъект водообеспечения и территориальные управления санитарно-эпидемиологического контроля.

На этой неделе, с целью мониторинга и повышения степени реагирования на возможные риски в паводковый период, в район Алтай направлено 15 военнослужащих и две единицы высокопроходимой техники воинской части 68303 МЧС РК. Запланирован выезд двух групп спасательных подразделений в Катон-Карагайский район.

– В посёлке Зубовск выставлены два поста контроля паводкоопасной ситуации. Военнослужащие проводят превентивные мероприятия по очистке арычной системы и оказывают помощь социально уязвимым слоям населения, – проинформировали в пресс-службе ДЧС ВКО.

Департамент по чрезвычайным ситуациям ВКО рекомендует гражданам:

– не выходить на лёд;

– очистить от снега придомовые территории;

– приготовить документы, необходимые вещи, медикаменты;

– перенести ценные вещи на верхние этажи.

В случае осложнения обстановки:

– быть готовыми к эвакуации;

– перегнать скот в безопасное место.

При угрозе жизни и

здоровью людей звонить

по номеру 112.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО