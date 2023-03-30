Я землю эту очень люблю

Аграрный бизнес, как известно, – непростая сфера. Она требует от предпринимателя обширных знаний и навыков, владения информацией о земле-кормилице и непременно любви к своему делу, признательности отечеству и преданности семье.

Крестьянскому хозяйству «Каражал», что родилось и основательно закрепилось в селе Бесюй Катон-Карагайского района, без малого 15 лет. Основал его опытный аграрий Ербулат Омаров, рискнувший одним из первых заняться предпринимательством в своём селе. История началась в 2009 году. И недавно оно получило престижное звание «Лучшее предприятие в области охраны труда».

– Решение открыть собственное крестьянское хозяйство далось мне нелегко, – вспоминает о принятом когда-то решении Ербулат. – Дело это для меня и моих близких было новое. Жизнь на селе менялась. Привычное и знакомое рушилось на глазах. Ушло в прошлое всё, что казалось надёжным и крепким многие десятилетия – наш совхоз. Я понимал, что нужно что-то решать. Земли к этому времени уже были разделены на паи. Вот с этих семейных паёв и началось наше КХ. Имя ему мы дали «Каражал» в честь маленького, но такого любимого села, в котором я родился, – Каражал – Огнёво.

Машинный парк хозяйства состоял тогда из одного трактора и одного комбайна – техники, которая была уже основательно измотана в работе, но по какой-то счастливой случайности еще не рассыпалась и даже продолжала работать.

Стоит отметить, что умение во всём находить позитивную составляющую – характерная черта главы хозяйства «Каражал». Жизнь особо не баловала его. В родительской семье, которую Ербулат очень почитает, детей было шестеро.

– Все мы к труду были приучены с детства. На селе люди всегда своим хозяйством жили, умели и в поле работать, и за скотиной ухаживать. Когда окончил школу, больших колебаний, кем быть, не было. Я пошёл учиться в сельскохозяйственный совхоз-техникум села Саратовка. Окончил его, вернулся работать в родные места. Как молодого специалиста меня направили работать бригадиром по животноводству в одно из отделений совхоза Ульяновский – село Бесюй. Так с 1988 года я стал жителем этого замечательного села. Почти девять лет проработал в должности бригадира по животноводству. Опыт получил колоссальный. Наша ферма считалась одной из передовых в хозяйстве. Специальность зоотехника полюбилась мне основательно. Позднее поступил и успешно окончил обучение в Семипалатинском зооветеринарном институте. Так что в бизнес я пришёл человеком, состоявшимся и в профессии, и в жизни, – вновь с улыбкой подытоживает свой рассказ мой собеседник.

Стоит заметить, что КХ «Каражал» – самое отдалённое по месту расположения хозяйство. И село, и его земли большей частью расположены в горной местности. Это тоже накладывало определённые сложности в работе.

Главное, что необходимо было знать и соблюдать – строгое следование установленным правилам техники безопасности. Крутые склоны гор и предгорий всегда держали механизаторов в тонусе. Поэтому с первых дней работы механизаторы хозяйства брали за привычку строгое соблюдение правил безопасности.

– За соблюдением положенных требований всегда следим тщательно, ведём положенную документацию, отмечаем реальное положение дел, – подчёркивает глава крестьянского хозяйства, – ведь жизнь и здоровье человека – главная ценность. И эту ценность мы стараемся оберегать. И хотя работу в своём хозяйстве мы начали, как говорят в народе, с нуля, безопасность каждого человека у нас всегда была в приоритете. А это всегда сложно. С самого основания хозяйства ставку делали на трудолюбие и прилежность в работе.

Поэтому с первых дней и по нынешнее время работаем много, без отдыха. Но труд всегда был в радость, ведь мы делаем это для себя. Именно в этом и был наш основной стимул.

Постепенно мы стали набирать темпы, расширяться: выкупали земли, приобретали технику, осваивали новые направления в работе. Если в первые годы работы занимались только растениеводством, выращивая на своих полях пшеницу, гречиху, овес и подсолнечник, то впоследствии стали развивать и животноводство. Без него сельчанину трудно прожить. Доход, который даёт работа в поле – сезонный. А как быть зимой? Вот почему мы решили заниматься откормом КРС. Приобрели молодняк породы казахской белоголовой и успешно его выращиваем, поставляя мясо как в наш район, так и в соседние.

Очень изменился и машинно-тракторный парк хозяйства. Сегодня у «Каражала» достаточно современной техники, в том числе посевной комплекс, комбайны, тракторы, весь необходимый инвентарь. И здесь мы по-прежнему стоим на позициях безопасного труда. Чётко следим за исправностью всего машинно-тракторного парка, за наличием и обновлением прав на вождение техники, сроками ее профилактики. На территории крестьянского хозяйства находится оснащённая современной техникой база и модернизированное оборудование для выращивания и сбора урожая. Мы используем в работе семена первого класса, применяем гербициды для защиты растений от сорняков. Но вновь повторюсь, делаем это с обязательным соблюдением всех положенных правил техники безопасности.

Охрана труда в хозяйстве подразумевает не только обеспечение безопасности работников во время выполнения ими своих прямых обязанностей на работе, но и ряд других мероприятий.

Например, наше хозяйство полностью поддерживает политику государства в области здорового образа жизни, в том числе и меры по снижению курения и воздействия других вредных привычек на здоровье человека. Мы пропагандируем занятия спортом. Я, например, всегда дружил и дружу со спортом. К этому всегда привлекал своих детей, а теперь уже и внуков. А ещё мы стараемся помогать нашей Новополяковской средней школе в развитии спорта. В качестве спонсорской помощи мы приобрели для этой школы хороший борцовский ковёр. И мы рады, что улучшили детям условия для занятий спортом. Планируем и дальше работать в этом направлении.

А ещё мы стараемся обеспечить наших работников хорошим питанием, ведь не секрет, что именно от него зависит здоровье каждого человека. В столовой нашего хозяйства есть всё, чтобы люди могли питаться вкусно, полезно, недорого и безопасно.

Важным в охране труда в «Каражале» является и то, что здесь обеспечивают работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, страховой системы и гигиеническими средствами.

Показателей успешности крестьянского хозяйства «Каражал» много, и рассказывать о них можно ещё и ещё. Но в числе первых значится забота предприятия о здоровье и безопасности тех, кто в нём трудится. А это и есть главное, чтобы слушая рассказ Ербулата Омарова о судьбе и становлении своего хозяйства, поверить его уверенным словам:

– Я родился и вырос на этой земле. Здесь живут мои дети и внуки, мои близкие. Все вместе мы очень любим ее – нашу малую родину, бережём и заботимся о ней.

Е. Мухтаров