Сладкий доход: прибыльный вид агробизнеса

Прочные традиции и богатый опыт переработки продукции сельского хозяйства имеются в районе Самар. Их можно и нужно возрождать, чтобы в будущем вместо сырья производить и предлагать на потребительском рынке конечный готовый товар.

По официальным данным профильного управления, агропромышленный комплекс области развивается относительно стабильно и формирует около шести процентов от объёма сельскохозяйственной продукции в Республике Казахстан. К примеру, за девять месяцев 2023 года валовой выпуск продукции сельского хозяйства ВКО составил 434,8 млрд тенге.

– Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства составили 38,2 млрд тенге, – сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства Рамиль Сагандыков. – За январь – август 2023 года по области экспорт продукции АПК составил 313,7 млн долларов США. В текущем году на поддержку сельского хозяйства региона, в рамках программ субсидирования, выделено 26,5 млрд тенге.

Реализуются масштабные проекты по производству и переработке масличных культур. Всё это способствует насыщению местного рынка необходимой продукцией, а также поставкам её на экспорт.

Представители Управления сельского хозяйства ВКО и специалисты отрасли подчёркивают, что предприятия переработки маслосемян подсолнечника и производства растительного масла располагают проектной мощностью, способной выпускать свою продукцию в промышленных объёмах. Это позволяет им в перспективе активнее выходить на экспорт, осуществляя поставки на внешний рынок, где сырьё и готовая продукция пользуются сейчас повышенным спросом из-за высокого качества.

Крупные и малые

Между тем наряду с крупными заводами есть и другой слой предприятий и цехов меньшего масштаба, но не меньшей важности. Относятся они к многочисленной армии малого и среднего бизнеса, предпринимательства. Они не конкурируют, а скорее дополняют друг друга, занимая на рынке свои законные ниши.

Например, молочная отрасль, где наряду с крупными компаниями по производству и переработке молочного сырья и готовой продукции, поставляемой по республике и за её пределы, есть и мини-фермы, цеха, ИП. В них тоже производится самая разнообразная продукция национальной кухни из молока, которая пользуется на ярмарках, в розничной торговле стабильным спросом. Не говоря уже о продукции личных подсобных хозяйств, где всё производится по народным рецептам, технологиям.

Похожая ситуация складывается в сфере производства зерновых, крупяных культур, где параллельно с крупными холдингами, хозяйствами, элеваторами, мельницами есть ещё необходимая прослойка из небольших предприятий. В них также мелют зерно на муку, рушат крупу. В Зайсане, к примеру, выращивают просо и продукцию из него поставляют даже на экспорт в соседнее государство.

Так что одно другому нисколько не мешает, а, наоборот, вполне органично соседствует, выполняя свои реальные задачи. В этом, пожалуй, состоит регулирующая сила рыночной экономики, когда крупный, средний, малый бизнес ВКО находят своё место в структуре экономики, в обществе, в интересах которого трудятся местные предприниматели.

Между тем этот потенциал в ВКО ещё не исчерпан до конца, что явно демонстрируют выставки «Лучший товар Казахстана», «Произведено в Усть-Каменогорске», а также еженедельные ярмарки продукции сельского хозяйства. Не исключено, что список брендов будет дальше пополняться, потому как рынок бизнес-идей попросту безграничный, как инициатива и творчество предпринимательской среды. Они внедряют инновации, опираются на опыт и традиции предков, которые есть сейчас и в Восточном Казахстане.

Возможности для реализации самых невероятных идей и проектов, которые по вчерашним, старым меркам, были бы немыслимы, сегодня уже в тренде. Есть поддержка государства, институтов развития, различные финансовые инструменты, программы подготовки, обучения людей.

Есть такая поговорка: сколько ни говори халва, во рту сладко не станет. Сейчас наряду со словами для деловых людей имеются реальные рычаги для реализации проектов.

Сладкая тема

В числе продуктов, которые не производят в области, обычно называют сахар, и сейчас это действительно так, хотя в районе Самар много лет назад был и такой опыт. Об этом, в частности, напомнил ветеран труда, председатель районного Совета аксакалов Баянды Кужамбетов. На встрече населения района с акимом области он поднял вопрос о том, чтобы по возможности использовался опыт предыдущих поколений аграриев.

– В начале 90-х годов прошлого века в село Кокжыра привезли и установили оборудование небольшого сахарного завода, – вспоминает Баянды Кужамбетов. – Если не считать крупные сахарные заводы на юге Казахстана, то это был, наверное, первый и единственный опыт организации сахарного производства в рамках отдельного района ВКО.

По его словам, была получена первая партия местного сахара.

– Смысл состоял в том, что не просто создали новое производство, но позаботились об обеспечении его необходимым сырьём, – продолжает аксакал. – Это самое главное в проекте, создаваемом в сельской местности.

Выясняется, что самарские аграрии тогда успешно вырастили урожай сахарной свёклы, отгрузили его потом на переработку на свой построенный сахарный завод.

Как стало известно, урожай оказался качественным, анализ сырья, проведённый на южном заводе, показал, что содержание сахара в выращенной самарцами свёкле достигает максимальных значений. Полученная продукция на местном заводе в селе Кокжыра Самарского района тоже оказалась высокого качества и очень сладкой на вкус.

– Единственное, что она по цвету отличалась немного, была сероватой, как тростниковый сахар, – подчёркивает Баянды Кужамбетов. – Однако существовала технология его отбеливания с помощью доступных реагентов, так что проблем для нового производства не предвиделось.

Ценный опыт

Во время ягодного сезона почти ежегодно возникают определённые проблемы с поставками и закупками сахара, иногда из-за ажиотажного спроса, а порой по реальным причинам. В прошлом году, к примеру, приходилось даже вводить нормы отпуска сладкого продукта в одни руки, а дачники целыми семьями ходили в магазин, и не один раз.

В Казахстане есть сахарные заводы, они работают над обеспечением народа своей продукцией, но есть и другие способы помочь им в этом. Может, некоторым районам окажется полезным опыт самарских аграриев, поскольку не надо изобретать велосипед, идея тогда оправдала себя.

По мнению ветерана, сейчас можно бы возродить былые проекты, причём не только по переработке свёклы, но и шерсти, шкур мелкого рогатого скота. Такой цех тоже был создан тогда в районе, выпускал готовую продукцию, а сегодня сельчане не знают, куда деть ценное сырьё.

– Сахарную свёклу могут выращивать не только крупные хозяйства, но и частники на своём подворье и на огородах, – продолжает собеседник. – Им это вполне по силам и намного выгоднее, чем картофель, к примеру. Если второй хлеб продать не так просто, его везде много, то сырьё на завод будет закупаться по высоким ценам. То же самое с кожсырьём, овечьей шерстью, шкурами КРС, если будут местные цеха по их приёму и переработке.

На встрече с населением района Самар аким области Ермек Кошербаев отметил, что подобный опыт является очень ценным, о нём мало кто знает, и взял его на заметку. Такие инициативы как раз и рождаются в ходе прямого диалога народа и власти.

Перед аграриями ВКО стоит задача диверсификации экономики, структуры отрасли, посевных площадей, а тут работы, по мнению экспертов, поле непаханое. Причём, продукцию оно обеспечивает не иначе как органического происхождения, что прибавляет ей на рынке вес и цену. А когда-то в областном центре выпускали и свою халву, о которой не только можно было говорить сколько угодно, но и реально попробовать, чтобы во рту было сладко.

Меир Токобаев