Перспективы солнечного цветка

Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) по Восточно-Казахстанской области за период январь-август 2023 составил 313,7 млн долларов США. При этом доля переработанной продукции – 38,3 процента.

В целом, по оценкам экспертов, сельское хозяйство области и страны в недалёком будущем вполне может стать драйвером экономики, продукцию которого также есть все основания называть в перспективе новой «нефтью». Что касается Восточного Казахстана, то в регионе под это определение идеально подпадает растительное масло, которое, образно говоря, является жидким золотом ВКО.

Заметный рост

В последние годы в регионе заметно возросли посевные площади, занятые масличными культурами, что вполне симптоматично, учитывая конъюнктуру мирового рынка. Между тем есть ещё один важный тренд, который никак нельзя не заметить в структуре экономики области. Из года в год растут производственные мощности по переработке масличных культур, чтобы поставлять на внутренний и внешний рынки не сырьё в виде маслосемян, а готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Это растительное масло, имеющее органическое происхождение. В связи с чем его реальная

стоимость и высокий статус на рынке выдвигают продукцию в разряд явных брендов.

Необходимые меры, предпринимаемые на уровне Главы государства, Правительства РК по развитию сферы АПК, выходу продукции сельского хозяйства на мировой рынок, сотрудничеству с зарубежными партнёрами дают свои плоды.

На тему будней

Восточный Казахстан является одним из лидеров в республике по возделыванию разных масличных культур, в частности, подсолнечника. Сейчас продолжается уборка урожая, которая заметно затянулась из-за дождей.

– Общая уборочная площадь всех культур в ВКО составляет в текущем году 639,8 тыс. га, – говорит исполняющий обязанности руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков. – В том числе зерновые и зернобобовые культуры – 290,3 тысячи гектара (45 процентов). На долю масличных культур приходится 210,9 тысячи гектара (33 процента), из них подсолнечник составляет 197,2 тысячи гектара (31 процент).

Добавим, что по состоянию на 16 октября было убрано подсолнечника 54,74 тыс. га (средняя урожайность – 21,2 ц/га). По оценкам специалистов, урожайность несколько выше, чем в прошлом году. Намолочено 116,03 тыс. тонн маслосемян. Для сушки влажного зерна выделены в качестве поддержки со стороны государства дополнительные объёмы ГСМ, необходимых для работы сушильных мощностей в хозяйствах ВКО.

На недавней выставке сельхозпродукции Восточного Казахстана в Астане растительное масло пользовалось большим спросом, как и другие продтовары региона. Это подтверждает перспективы солнечного цветка в ВКО.

Для справки:

За девять месяцев 2023 года валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 350,2 млрд тенге.

Инвестиции в основной капитал сферы АПК ВКО за январь-сентябрь составили 32,7 млрд тенге.

Инвестиции в основной капитал производства продуктов питания –

6,1 млрд тенге.

Производство продуктов питания достигло 149,3 млрд тенге.

В 2023 году на поддержку развития АПК области выделено 26,5 млрд тенге. За девять месяцев текущего года согласно плану финансирования освоено 22,7 млрд тенге.

Таир Сапаргалиев

Из архива редакции