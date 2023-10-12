Испытание на прочность

Новые технологии, техника, опытные кадры, меры поддержки со стороны государства выручают аграриев Восточного Казахстана в нынешнем нелёгком противостоянии с бесконечными капризами непредсказуемой погоды и природы.

Специальный пресс-тур для представителей СМИ региона, организованный по инициативе Управления сельского хозяйства ВКО, начался с посещения хозяйств Глубоковского района. В частности, ТОО «Тамирлан и К», что в селе Прапорщиково, занятого уборкой масличных культур. Недавно «Рудный Алтай» уже знакомил своих читателей с тем, как проходит уборочная кампания на кукурузных плантациях другого хозяйства, где велась закладка зелёной массы на силос в объёмные траншеи. Сегодня настала очередь рассказать о подсолнечнике, являющемся одной из брендовых культур региона.

– Такое впечатление, что в текущем сезоне погода и всё остальное будто специально испытывают нас на прочность, – рассказывает директор ТОО «Тамирлан и К» Рустам Жамбусинов. – За последние годы, наверное, это самые сложные условия, когда всё лето стояла засуха, а в период уборки с середины августа начались дожди.

Замер влаги

Едва выдаются погожие дни и часы, как аграрии сразу выходят в поле, чтобы частично наверстать упущенное. В помещении у весовой площадки на видном месте лежит влагомер. Нынче он востребован как никогда, поскольку аграрии не полагаются на дедовские методы – на глазок, на интуицию, а опираются на агронауку и умные приборы. По совету ветеранов хозяйства, бывалых специалистов на месте принимается решение действовать по обстановке, выводить технику и продолжать уборку подсолнечника.

Наверное, общую атмосферу лучше всего нам можно понять и прочувствовать прямо на поле, потому вместе с руководителем хозяйства выдвигаемся туда. По дороге видим, как из-за избыточной влаги на вспаханных полях вновь зеленеют всходы вопреки приходу осенних дней. На поле с подсолнечником проворно двигаются комбайны, а маслосемена отвозятся на ток на грузовиках и тракторах.

– В сложных погодных условиях аграриям можно надеяться только на себя, – говорит директор хозяйства. – Мы стараемся применять новые технологии, качественные семена, удобрения, средства защиты растений, что в итоге позволяет в заметной степени смягчить прессинг природы.

По его информации, в хозяйстве обрабатывают около 2,5 тысячи гектаров посевных площадей, выращивают яровую пшеницу и ячмень, масличные культуры. Зерновые на сегодняшний день убраны полностью, урожай заметно ниже, чем в прошлом году, но аграрии не отчаиваются.

Важна сушка

Отмечается, что в нынешнем году особое внимание уделили в хозяйстве масличным культурам, а сейчас ясно, что расчёт аграриев оказался верным. Подсолнечник явно легче перенёс все невзгоды, пострадал меньше зерновых, что позволит хозяйству относительно снизить потери.

– Понятно, что маслосемена получаем повышенной влажности, – продолжает Рустам Жамбусинов. – Однако в хозяйстве предусмотрели поопыту прошлых лет и такие варианты, приобрели и установили сушильную технику. Поэтому нынче всё зерно, которое поступает с поля на ток, пропустили через сушилку, довели до нужной кондиции. Здесь нужно отметить и своевременную поддержку со стороны государства в виде выделения дополнительных объёмов дизельного топлива, которое необходимо для работы сушилок. Мы воспользовались такой помощью, подали заявку на свои объёмы и полностью их освоили сегодня. В прошлом году уборка шла в другом режиме, удалось всё убрать в сухую погоду и заложить на хранение, сейчас дела обстоят иначе.

Добавим, что в этом тоже заключается крестьянский опыт, предусмотрительность и дальновидность, без чего в условиях глобальных изменений климата во всём мире никак не обойтись в сельском хозяйстве. А что касается же конкретных мер государственной поддержки, то она оказывается на руку трудолюбивым сельчанам. По словам директора, хозяйство регулярно обновляет имеющуюся сельскохозяйственную технику, пользуется субсидиями. К примеру, совсем недавно приобрели новый трактор, а благодаря инструментам господдержки, условия покупки и цена для аграриев в итоге очень выгодные. В частности, по сравнению со стандартными предложениями финансовых институтов на общих для всех основаниях, это, несомненно, привлекательно со всех сторон.

Кадры и техника

В чём преимущества новой современной техники для сельчан? По их отзывам, при наличии полного парка мощных и высокопроизводительных машин всегда есть возможность выполнять сельхозработы в предельно сжатые сроки. А это критически важно для них именно из-за непредсказуемости погоды в Восточном Казахстане, в чём убеждаются аграрии области на собственном опыте.

– Для сравнения, в прошлом году мы уже 23 сентября полностью завершили уборочные и все осенне-полевые работы, агротехнические мероприятия и вышли в отпуск, – говорит директор хозяйства. – Это нам удалось сделать как за счёт благоприятных погодных условий, так и при помощи современной высокопроизводительной техники. Терять драгоценное время недопустимо во время уборки урожая, потому что это обернётся серьёзными потерями, а лучшие образцы сельхозтехники решают такой вопрос. Если ещё на них работают опытные механизаторы, кому по плечу и по зубам не только механическая часть, но и множество электроники на каждом агрегате, то коллегам в хозяйстве беспокоиться практически не о чем.

В частности, он приводит в пример механизатора Виктора Казанцева, занятого на современном комбайне обмолотом подсолнечника. Здесь вспоминается, что в прошлом году во время посевной кампании мы видели его за рычагами другого трактора. Как отмечает руководитель хозяйства, технари являются универсалами, уверенно управляют разными видами техники, взаимозаменяемы.

Тогда темой газетной статьи был опыт по внесению жидких удобрений в почву локальным способом, ближе к корневой системе зелёных растений, что позволяет точно и экономно использовать минеральную подкормку опять же с помощью специальных агрегатов и мощных тракторов. Возвращаясь к этой технологии, аграрии утверждают, что подобный метод позволяет на практике увеличить выход зерна как минимум на один центнер с каждого гектара. Как говорится, расходы на такую технику и минеральные удобрения оправдывают себя вполне, поэтому всё это тоже достаточно успешно прижилось на деле и на земле. Жизнь не стоит на месте, и чтобы не остаться на её обочине, надо идти в ногу с техническим прогрессом и агронаукой.

Таир Сапаргалиев