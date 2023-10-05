Не лёжа на печке убирают гречку

Максимально воспользоваться каждым образовавшимся погодным «окном», чтобы вывести комбайны на поля, продолжить обмолот и отгрузку крупяной культуры, стараются в крестьянском хозяйстве «Дружба», что в селе Герасимовка Уланского района.

Как отмечают представители хозяйства, помогают им в этом опыт и мудрость предков, а также преемственность поколений, когда младшие продолжают дело старших.

– Нам приходится постоянно и гибко маневрировать, – говорит Григорий Гладышев. – Иначе просто нельзя. Сезон выдался на редкость сложным. Всю весну и лето не было дождей, а в период уборки они нам не дают работать.

С ним журналисты «Рудного Алтая» встретились на механизированном току за окраиной села, куда поступает с поля обмолоченное зерно. По словам агронома Марины Швед, ведётся первичная подработка гречихи, поскольку уборка только началась, о видах на урожай говорить рано.

Сюда подъезжает тёмно-синяя «Нива», и мы вместе с Григорием Гладышевым отправляемся на поле. на другом авто сюда проехать нельзя, местами непролазная грязь.

– Как ни удивительно, дожди оказались на пользу кукурузе, которую мы заложили на силос, – говорит он. – Сочный корм для животных будет отличного качества. А ещё поднялась и пошла в рост гречиха, что для нас тоже оказалось несколько неожиданным. Сейчас мы начали её убирать, и первые итоги вполне обнадёживают.

Собеседник отмечает, что культура эта благодарная, в пору цветения является отличным медоносом, не случайно пчеловоды в это время ставят рядом передвижные пасеки. Кроме того, на гречневую крупу, как обычно, сохраняются высокий спрос и достойная цена, поэтому есть смысл работать с ней коллективу крестьянского хозяйства и дальше.

Дорог час

Особенность нынешней жатвы в том, что из-за влаги и дождей заметно сдвигаются привычные сроки уборки.

– Для нас сейчас действительно время очень дорого, – говорит Григорий Гладышев. – Потому мы отказались от раздельного метода уборки, когда гречиху сначала косят и укладывают в валки, сушат, лишь потом ведут обмолот. Мы используем прямое комбайнирование, когда колосья сразу обмолачиваются, а зерно отвозится на ток. Не теряя времени, за комбайном следует колёсный трактор с подборщиком и сворачивает солому в рулоны. Ничто не должно пропадать зря, а потребность в кормах в районе и области из-за засухи будет ожидаемо высокая.

Добавим, что здесь включается ещё одно важное и нужное звено уборочного конвейера. Аккуратные рулоны тоже совсем недолго пролежат на поле, где юрко снуёт ещё один колёсный трактор с тележкой и специальным подъёмным механизмом. Местные умельцы его сделали сами в мастерской хозяйства, а схему конструкции прежде подсмотрели в интернете, внесли свои коррективы. И всё.

– Сначала при виде такого самодельного подъёмника над нами смеялись, – говорит Григорий. – Потом посмотрели, как он ловко, быстро работает, и перестали.

Запас влаги

Тем временем эстафету подхватывают механизаторы на вспашке зяби по давней схеме: комбайн – с поля, плуг – в борозду. Соседнее поле, где не так давно потрудился мощный «Кировец» под началом опытных механизаторов, уже полностью вспахано. В коллективе кадры универсальные, при необходимости пересядут с одной техники на другую. Стараются, чтобы выработка на каждого была максимальной и оплата труда достойная.

– Без вспашки зяби нам никак не обойтись, – говорит собеседник. – В условиях сухостепной зоны накопление влаги в почве играет первостепенную роль. Вы сами видите, каким выдался, как дальше продолжается нынешний сезон, поэтому мы уже задумываемся о завтрашнем дне.

По его словам, многие считают, что самое главное – это текущий урожай, который нужно сначала вырастить, а потом убрать в кратчайшие сроки и без больших потерь.

– В действительности всё далеко не так, – считает аграрий. – Текущий урожай уже никуда не денется, нужно думать о будущем, о следующей посевной кампании, а для этого закладывать основу сейчас, создавать все условия.

Здесь напрашивается явное сравнение с шахматной игрой, когда требуется наперёд продумывать каждый последующий ход, а аграриям – шаг. Но даже при этом в сельском хозяйстве с чёткими правилами игры природно-климатические условия бывают такие непредсказуемые, что нужно быть готовым всегда иметь запас прочности.

Не трын-трава

На загонке, где растёт сеяная трава, в осенний день колёсный трактор с подвесной косилкой косит её на сено. Очередной укос после дождей даёт зелёная люцерна.

– Наше хозяйство давно и серьёзно занимается выращиванием однолетних и многолетних трав, – делится Григорий. – Сейчас мы специально используем косилку, которая опять же не собирает траву в валок, а укладывает её равномерно на поле. Так она быстрее подсохнет, иначе в валке пролежит дольше и может просто «сгореть». Из люцерны получается отличный корм, востребованный даже у завзятых лошадников, развивающих конный спорт. Для своих питомцев они не пожалеют ничего, им проще купить, чем самим выращивать, было бы только у кого.

Отмечается, что на протяжении многих лет хозяйство производит семена сеяных трав, за которыми обращаются коллеги из самых разных уголков области и республики. Из-за переизбытка влаги в почве всюду пока сохраняется зелёный пейзаж, будто всё переживает второе рождение. В овощеводческой бригаде завершается уборка урожая, а из поля в село направляются тракторные тележки, доверху нагруженные капустой. Здесь ежегодно выращивается на продажу целая линейка востребованных овощей, в числе которых герасимовские огурцы, претендующие на статус местного бренда, известного в областном центре.

Одной семьёй

На обратном пути с поля мы встречаем автомобиль младшего брата Григория – Василия. Братья представляют второе поколение из рабочей династии Гладышевых, возглавляемой опытным аграрием, а также талантливым руководителем Василием Степановичем Гладышевым. Старший и младший сыновья признаются, что родились и выросли в селе, привычны к физическому труду с малых лет. Отец долгие годы работал председателем колхоза, затем основал и длительное время возглавляет крестьянское хозяйство. Никаких поблажек, несмотря на свою должность, он сыновьям не делал, а они вместо отдыха летом в школьном лагере трудились в поте лица, и сейчас применяют знания и опыт в своей работе.

– Сегодня в нашем коллективе работают сыновья тех, у кого я сам когда-то учился, – говорит Григорий. – А на земле без труда, просто так ничего не даётся.

Таир Сапаргалиев