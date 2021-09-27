Вздохнуть полной грудью

Врачи Восточно-Казахстанского Реабилитационного центра спасли пациента с 70-процентным поражением лёгких.

Выздоровление жителя Риддера иначе как чудом не назовёшь. COVID-19 стал для Нурлана Бекеева настоящим испытанием.

Как сообщила пресс-служба ВКО филиала Фонда социального медицинского страхования, почти месяц пациент мужественно вместе с врачами сражался с последствиями болезни и выписался из областного Реабилитационного центра полностью здоровым.

По словам заместителя главного врача ВК РЦ Толкын Секеевой, пациента Нурлана Бекеева коллектив медучреждения запомнит надолго.

– Нурлан поступил к нам на реабилитацию месяц назад после перенесённой коронавирусной инфекции в крайне тяжёлом состоянии, – рассказывает медик. – На тот момент он не мог обойтись без поддержки кислородом и пяти минут. Благодаря правильно подобранной тактике лечения нашего профессора Дамилы Темирхановой и командной работе отделения восстановительного лечения (инструктора ЛФК, массажистов, физиотерапевтов) под руководством Галины Ивановой, лечащего врача Мерурет Сансызбаевой, Нурлан смог полностью обходиться без кислорода, начал самостоятельно передвигаться, у него появился аппетит. Можем сказать, что второй этап реабилитации прошёл успешно.

Также врачи отметили позитивный настрой пациента, что сыграло немаловажную роль в победе над страшным заболеванием.

– Я попал сюда с сильными осложнениями, – делится молодой человек. – Для меня в Центре создали отдельный пост. Все проводимые реабилитационные процедуры мне очень помогли. Также большую поддержку оказали штатные психологи. В общем, вернули меня к жизни, за что я всем очень благодарен!

Толкын Секеева добавляет, что в настоящее время на реабилитации в Центре находится ещё немало пациентов с отличной динамикой выздоровления.

– О том, что реабилитация понадобится всем выздоровевшим от коронавируса и особенно тем, кто перенёс инфекцию в средней или тяжёлой форме, заговорили ещё в самом начале пандемии. А потому силы и финансы со стороны Фонда медстрахования были направлены не только на борьбу с COVID-19, но и с его последствиями, – отметили в пресс-службе Фонда.

В Восточном Казахстане в рамках ОСМС обеспечивается бесперебойное финансирование реабилитационного периода застрахованного населения. Так, в первом полугодии оказано реабилитационных услуг на сумму более 915 млн тенге, в том числе в дневных стационарах – 1 017 пациентам, в круглосуточных – 4 684 пациентам. На амбулаторно-поликлиническом уровне оказано 526 тысяч услуг на сумму 644,3 млн тенге.

Курс реабилитации для каждого пациента подбирается индивидуально, с учётом особенностей его организма, наличия сопутствующих заболеваний, возраста и так далее.

Аида Жумекенова

Пресс-службы филиала НАО «ФСМС»