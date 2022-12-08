COVID-19

Пока в «зелёной»

08.12.2022
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Коллаж Анны Ерёминой

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО сообщили, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе стабильна.

Однако, учитывая распространение нового штамма КВИ, жителям рекомендуют не рисковать и пройти повторную ревакцинацию. Кроме того, с начала года в области зарегистрировали более 200 случаев заражения гриппом.

На сегодняшний день Восточный Казахстан согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции находится в «зелёной» зоне. Об этом сообщила заместитель руководителя ДСЭК ВКО Сауле Слямгазина.

– С первого января по пятое декабря текущего года на территории ВКО зарегистрировано 6177 случаев заболевания КВИ, – прокомментировала заместитель руководителя ДСЭК. – Из них 5023 случая – в Усть-Каменогорске. В Шемонаихинском районе зафиксировано 329 случаев заражения коронавирусом, в Глубоковском районе – 275 случаев, в городе Алтае – 185, в Риддере – 153, в Уланском районе – 107, в районе Самар – 43, в Катон-Карагайском районе – 21, в Курчумском районе – 19, в Зайсанском районе – 15 и в Тарбагатайском районе – семь случаев.

Занятость коечного фонда инфекционных стационаров для лечения больных с Covid-19 составила 2,8 процента.

– Кроме того, с начала года в области выявлено 267 больных пневмонией с признаками Covid-19, – рассказала Сауле Слямгазина. – При этом самые высокие показатели заболеваемости в Усть-Каменогорске (80 человек) и в Глубоковском районе (63 человека). Меньше всего заболевших в районе Самар (один человек).

Чтобы обезопасить себя в период распространения респираторных инфекций специалисты ДСЭК рекомендуют восточноказахстанцам продолжать использование масок в местах массового скопления людей (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, все виды транспорта, рынки, торгово-развлекательные центры, театры, кинотеатры, банки, ЦОНы, спортивные мероприятия со зрителями). А также проявить заботу о своём здоровье и пройти ревакцинацию против коронавируса.

– В регионе активно проводится вакцинопрофилактика против КВИ, – уточнила Сауле Слямгазина. – В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК № 25 определена категория лиц, подлежащих повторной ревакцинации. Напомню, что ревакцинация признана одной из наиболее эффективных мер борьбы с циркуляцией новых штаммов Covid-19. Как показала практика прошлых лет, прививки обеспечивают стабилизацию эпидемиологической ситуации по КВИ и способствуют формированию коллективного иммунитета. Это касается также защиты от гриппа.

По информации ДСЭК ВКО, за 11 месяцев текущего года по области зарегистрировано 57 432 случаев заболевания ОРВИ и 222 заболевания гриппом. При этом 71 случай пришёлся на наиболее уязвимую категорию – дети до 14 лет.

– В настоящем эпидсезоне в регионе циркулирует грипп типа Б, – отметила Сауле Слямгазина.

Лилия Дроздова

Коллаж Анны Ерёминой

08.12.2022
789

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