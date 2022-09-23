Вирусы всегда рядом

Постепенно мы пришли к неотвратимому итогу пандемии – коронавирус стал сезонным заболеванием и теперь всегда будет где-то рядом.

Конечно, он уже не тот «великий и ужасный», как два года назад. Человечество, и в этом есть вклад каждого, кто переболел или вакцинировался (или сделал и то, и другое), сумело побороть наиболее смертоносные штаммы.

Пандемия всё?..

И хотя пандемию никто, кроме одного человека (об этом ниже), не отменял, разговоры об этом ведутся уже какое-то время.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в настоящее время складывается самая благоприятная ситуация для того, чтобы завершить пандемию коронавируса.

– Если мы не предпримем такую попытку сейчас, то рискуем допустить возникновение большего количества вариантов коронавируса, смертей, большей дезорганизации и неопределённостей, – сказал доктор.

А ведь буквально в мае, на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения, он утверждал, что пандемия пока остаётся реальностью.

Ныне статистика заметно изменилась. Глава ВОЗ отметил, что в середине сентября было выявлено наименьшее количество смертельных случаев от коронавируса, начиная с марта 2020 года. Заболеваемость COVID-19 в мире упала на 28 процентов, смертность – на 22 процента.

Напомним, с начала распространения вируса от последствий заражения COVID-19 в мире скончались 6,5 миллиона человек. При этом нужно отметить, что доктор Гебрейесус заявлял: по подсчётам ВОЗ, за время пандемии умерло около 15 миллионов человек из-за ковида, но не от него – потому что не смогли вовремя получить помощь врачей, ведь все силы были брошены на борьбу с эпидемией! Ожидаемо, что количество смертей было выше среди пожилых людей. По данным за два года, мужчины умирали чаще – 57 процентов от числа летальных исходов.

В число стран с заражением более чем 30 миллионов случаев входят США, Индия, Бразилия, Франция и ФРГ.

В Казахстане с начала пандемии официально подтверждено почти 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом. Умершими именно от COVID-19 считаются 5 358 человек. Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 10 831 402 казахстанца, второй – 10 584 926, бустерную третью дозу – 5 509 381 человек.

…В США – да!

На днях президент США Джо Байден объявил о завершении пандемии в стране, несмотря на то, что американцы продолжают умирать от COVID-19.

Напомним, в Северной Америке самый высокий показатель смертности, за Штатами следуют Индия и Бразилия. Статистика показывает, что около 400 американцев умирают от вируса каждый день. Всего с начала пандемии умерли более миллиона американцев.

– Мы все ещё много работаем над этим. Но пандемия закончилась, – сказал Байден в телеинтервью.

Представители Белого дома позже заявили СМИ, что планов по отмене продолжающейся чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, связанной с COVID-19, нет. В США она действует с января 2020 года. В последний раз её продлили до 13 октября 2022 года.

При этом COVID-19 продолжает оказывать значительное влияние на экономику страны. Так, Национальное бюро экономических исследований сообщило на прошлой неделе, что ковид сократил рабочую силу в США примерно на 500 тысяч человек.

Джо Байден сказал, что, по его мнению, пандемия оказала «глубокое влияние на психику американцев».

– Это было очень трудное время. Очень трудное, – подчеркнул он.

Эволюционируй или проиграешь!

Закончилась формально пандемия или нет, но уже можно сделать определённые выводы.

К примеру, такой. Те, кого было принято всегда ругать, оказались наиболее готовы к глобальным вызовам. Речь о фармакологических компаниях, которые сразу стали работать над вакцинами. Да, позже они получили огромные прибыли, но ведь постарались на благо человечества.

Достойны благодарности и вирусологи, пережившие десятилетия забвения, когда их специализация считалась не самой престижной. «Конечно, ведь оспу, корь и полиомиелит мы победили. Или почти победили, не суть», считалось в обществе. «Так зачем нужна эта рудиментарная специальность»? Несмотря на это, вирусологи встали в строй, зачастую жертвуя своими жизнями.

Стоит говорить и о врачебном подвиге в целом. И о том, насколько адекватны их заработки и общественный статус той опасности, что ожидает их подчас.

Не секрет, что среди тех, кто оказался не готов к неожиданной угрозе, – системы здравоохранения всех стран. Вспомните, например, новости из Европы в начале пандемии, где власти умоляли врачей-пенсионеров выйти на работу. Более того, прозвучало шокировавшее признание, что лечить будут в первую очередь более молодых и перспективных в плане выживания пациентов… Было такое, не будем забывать и мысленно поблагодарим за то, что наша система здравоохранения выдержала этот бой с честью.

Признаемся честно, социум не всегда реагировал гибко, что приводило порой к трагическим последствиям. Сначала мы игнорировали локдаун, носили маски на подбородке, потом избегали вакцинации (бесплатной!), участвовали в распространении через соцсети теорий заговора, что вируса не существует, а на самом деле… Здесь несколько вариантов на выбор, ни один из которых не хочется повторять.

Всё это немного подзабылось. Но извлекли ли мы уроки? Кто перенёс эти два года легче? Правильно – тот, кто проявил гибкость, умение приспособиться к новым условиям. От необходимости мыть руки не только перед едой до умения найти работу на удалёнке. В общем, эволюционировал!

Что дальше?

По-видимому, коронавирус становится сезонным заболеванием, считает молекулярный биолог из Германии Ирина Якутенко. Со всеми вытекающими из этого плюсами и минусами.

«Как грипп», – говорят многие, но забывают, что от этого довольно тяжёлого заболевания в мире ежегодно умирают до полумиллиона человек. И те, кто находится в группе риска, вынуждены регулярно проходить иммунизацию.

Вот и коронавирус сдерживается в нынешних «рамках приличия» во многом благодаря широкомасштабным кампаниям по вакцинации. Неизвестно, как проявит себя этот коварный противник, если дать ему волю вновь.

Что касается группы риска, то в неё может попасть любой человек, а не только пожилые люди с диабетом, как принято считать. Во-первых, диабет может настигнуть в любом возрасте. И другие заболевания легко вызывают снижение иммунитета, чем не преминет воспользоваться вирус. Та же трансплантация органов, к примеру, сопровождается довольно высокой смертностью от ковида.

По словам Ирины Якутенко, не стоит забывать, что именно вакцинация когда-то подарила человечеству долголетие, качество жизни, относительную безопасность. А вирусы ещё слишком мало изучены, чтобы считать их побеждёнными. Сопровождая наш вид с зари веков, эта форма жизни уже доказала свою живучесть и коварство…

Как это было

31 декабря 2019 года Китай проинформировал ВОЗ о новом заболевании, которое отличается быстрым ростом числа заболевших пневмонией неизвестной формы с тяжёлым протеканием и осложнениями.

Поиски первоисточника привели на рынок морепродуктов в городе Ухань, где продавалось также мясо птицы и диких животных. Утечка из Уханьского института вирусологии доказана не была.

11 января 2020 года вирус забрал первую жертву. Затем число летальных исходов росло в геометрической прогрессии.

11 марта 2020 года глава ВОЗ объявил о том, что новое заболевание приобрело характер пандемии.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой