Осенний «Омикрон»

Уровень заболеваемости COVID-19 в Казахстане за сутки вырос в два раза. Если накануне сообщалось о 328 случаях инфицирования, то 23 августа число возросло до 668. Самое большое количество зафиксировано в Нур-Султане – 146 случаев, в ВКО – 21, в Абайской области – 5. Наименьшее количество – в Жамбылской области, всего один.

Тем не менее, можно говорить о спаде очередной коронавирусной волны. Однако следует прислушаться к рекомендациям специалистов о том, как защитить себя и своих близких от изменчивого вируса. Так, в СМИ появились рекомендации Всемирной организации здравоохранения по защите людей грядущей осенью и зимой от штамма коронавируса «Омикрон».

«Эпидемиологическая ситуация варьируется от страны к стране, и в рамках подготовки к зиме и осени ВОЗ призывает все государства возобновить усилия по смягчению последствий распространения инфекции и быть готовыми реагировать на возросшую нагрузку на свои системы здравоохранения», – говорится в комментарии экспертов Европейского бюро организации.

Решающее значение для защиты людей этой осенью и зимой будет иметь увеличение числа вакцинируемых, ревакцинация людей с ослабленным иммунитетом и их близких. Причём есть предложение вводить вторую бустерную дозу конкретным группам риска уже через три месяца после их последней вакцинации.

В ВОЗ подчеркнули необходимость ношения масок в закрытых помещениях и в общественном транспорте, обеспечения вентиляции в многолюдных местах. Эксперты считают важным использовать «строгие терапевтические протоколы для лиц с риском тяжёлого заболевания».

В группе риска – по-прежнему работники здравоохранения и люди старше 60 лет. Поэтому ВОЗ считает, что необходимо добиваться семидесятипроцентного всеобщего охвата населения вакцинацией и стопроцентной иммунизации работников здравоохранения и людей старше 60 лет.

– Это наилучший способ спасать жизни, – констатировал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Тем временем канадские учёные выявили шесть генов, воздействуя на которые, можно вылечить аносмию – потерю обоняния, вызванную коронавирусной инфекцией, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

Методов борьбы с этим нарушением, которое стало одним из самых распространённых проявлений коронавирусной инфекции, всё ещё нет. Но для коррекции работы каждого из найденных генов в отдельности медикаменты уже есть, поэтому довольно быстро можно разработать препарат на их основе.

В Казахстане с начала пандемии подтверждено 1 385 023 факта заражения. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире выявлено 595 959 853 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 572 706 случаев. Заболеваемость продолжает снижаться в странах Европы, где в июле она достигла максимума. Показатели также резко идут вниз в государствах Латинской Америки.

Но резкий рост показателей продолжается в Азии. Например, в Южной Корее за неделю он составил 140 процентов. В Японии, которая сейчас находится на первом месте по уровню заболеваемости в мире, значения превысили 260 тысяч инфицированных в сутки, что для страны является новым максимумом с начала пандемии.

Айгуль Биданова

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой