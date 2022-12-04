Не так страшен «Цербер»…

Штамм коронавируса с пугающим названием «Цербер» выявлен в Казахстане. Как известно, в древнегреческих мифах это свирепый трёхголовый пёс, охраняющий выход из царства мёртвых…

Официально новость озвучила на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, заявив, что по итогам последнего секвенирования в стране установлена циркуляция варианта штамма «Омикрон» BQ.1.1 (Cerberus) в 0,5 процента собранных тестов. В 99,5 процента это другие варианты штамма «Омикрон».

Ситуация вновь осложнилась – в ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость выросла в 1,6 раза (с 453 до 725 случаев в неделю). Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространении вируса среди населения. За последний месяц в трёх регионах страны — Алматы, Астане и Карагандинской области – отмечен рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. А в пяти регионах (Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Улытауская области) с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

Однако, как отметила Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят его, не обращаясь за медпомощью.

Минздрав рекомендует для поддержания коллективного иммунитета проходить ревакцинацию против коронавирусной инфекции с интервалом в шесть месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин. Так, в регионы поставлено 200 тысяч доз Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.

Согласно публикациям учёных из разных стран, «Цербер» отличается сверхбыстрым распространением. И он вполне может стать одной из причин очередной волны заболеваемости.

Симптомы «Цербера» такие же, как у «Омикрона», вариантом которого он является: слабость, головная боль, повышение температуры до 38 °С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель. Но возможны осложнения, которые могут сопровождаться повышенным тромбообразованием.

Но чаще всего инфекция протекает легко, поэтому таких угрожающих последствий, какие были при «Дельте» и других ранних штаммах, опасаться не стоит, подчеркнули специалисты. А значит, не так страшен «Цербер», как его название.

И всё же никакой Геракл от него не спасёт, а только меры предосторожности, в числе которых чистые руки, добровольный масочный режим и ревакцинация.

Айгуль Биданова

Коллаж Анны Ерёминой