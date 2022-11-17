Все монеты хороши, выбирай на вкус

В такой же осенний день, 15 ноября 1993 года впервые в истории независимого Казахстана в обращение вышла собственная национальная валюта – казахстанский тенге. И сегодня, почти три десятка лет спустя, многие нумизматы борются за право обладать юбилейными монетами разного номинала тенге, считая их одними красивейших среди современных монет.

День национальной валюты даёт повод задуматься, какую роль играют деньги в жизни человека? И что привлекает в монетах и банкнотах заядлых коллекционеров-нумизматов? И есть ли хоть один человек в мире, кто собрал самую полную коллекцию монет и купюр, которые были известны в разные эпохи истории? Найти ответы на эти вопросы попытался корреспондент «Рудного Алтая».

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В Казахстане солидное количество нумизматов почитают за честь пополнить свои личные коллекции казахстанскими тенге. Во-первых, это национальная валюта родины. Во-вторых, тенге – одна из самых молодых валют в мире, что даёт возможность нумизматам на этом этапе собрать наиболее полные коллекции банкнот и монет разного номинала и качества.

Впрочем, как утверждает председатель краеведческого общества «Прииртышье» и опытный поисковик-исследователь Марат Сасанов, нет ни одного нумизмата, который бы мог похвастать самой полной коллекцией монет. Как оказалось, это просто физически невозможно: слишком много их было выпущено за десятки тысяч лет истории человечества. Поэтому нумизматы делятся на несколько категорий.

– Некоторые собирают только современные монеты конкретного государства. Я знаю нескольких нумизматов, которые отслеживают каждый новый выпуск юбилейных монет в Национальном банке Казахстана, – рассказывает Марат Сасанов. – Другие выбирают конкретный год, чем-то для них важный и символичный, и собирают уже все номиналы монет и банкнот, выпущенных на эту дату. Третьим больше по душе коллекционирование монет какого-нибудь правителя. Кроме того, есть любители коллекционировать только «трёшки» или «пятаки», серебряные или золотые монеты. Так что вариантов для собственной коллекции – сотни.

И в каждом из выбранных направлений есть свои нюансы и особенности, о которых истинный ценитель должен знать всё. Для тех, кто избрал путь коллекционирования современных монет Казахстана, главной задачей является пристальное отслеживание новинок, которые регулярно выпускает Национальный банк Казахстана. И уже тут упустить свой шанс ни в коем случае нельзя. Ведь, как правило, монеты, выпущенные в честь памятных дат, юбилея известной личности или исторически важного события для страны, весьма ограничены по тиражу.

– В этом, собственно, и заключается основная ценность любой монеты – в её редкости. Чем меньше был тираж выпуска этих монет, чем меньше их осталось на рынке, чем причудливее они выглядят, тем ценнее, – подчеркнул Марат Сасанов.

Высоко ценятся самые первые банкноты, отпечатанные на станках компании «Харрисон и сыновья» с декабря 1992 по март 1993 года. Также интересны нумизматам и первые монеты, отчеканенные в Германии.

– Коллекционирование монет – не просто хобби, это образ жизни, мышления, характер, если хотите. Обширные знания в своей области позволяют коллекционеру собрать самые ценные и редкие экземпляры. К примеру, есть очень редкий тираж монет, где проявляются магнитные качества металла, из которого были отчеканены тенге. Иметь такую монету в коллекции – большая удача, – поделился коллекционер Александр Рыков.

Без пятен на пруфе

Сегодня Казахстан имеет возможность сам выпускать свою национальную валюту на специальной банкнотной фабрике и на монетном дворе, работающем на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске. Это даёт широкие возможности для реализации множества идей в области пропаганды тенге и развития культурных связей.

– Вот уже несколько лет выпускаются серии «Космос», «Флора и фауна», «Народные традиции», исторические личности, деятели культуры и науки, юбилейные торжества и многое другое. За год монетный двор Казахстана изготавливает не менее 10-15 новых монет. В том числе инвестиционные. Это монеты, так сказать, премиум-класса – золотые и серебряные. Например, только к 20-летию Независимости Казахстана было выпущено четыре юбилейные монеты номиналом 50, 500, 5000 и 50 тысяч тенге. Значит, перед коллекционером стоит задача собрать всю серию, чтобы максимально повысить ценность своей коллекции, – отметил Александр Рыков.

Коллекционер считает, что тенге – не только одна из самых защищённых валют в мире, но ещё и одна из самых красивых. Действительно, любуясь различными вариантами тенге, можно заметить отличительные особенности. Например, если на монете серии «Олень» (Буги) номиналом 100 тенге олень изображён в серебре, то 200-тенговая монета уже отличается наличием позолоты на левом роге изящного животного. Для истинного знатока такие «мелочи» – архиважны!

В нумизматике есть такое понятие – «шкала состояния», градация которой варьируется от 1 до 100 баллов. Наивысшее качество у той монеты, что только вышла со станка, и мастер снял её с конвейера руками, облачёнными в специальные перчатки, а потом запаковал. Это состояние нумизматы называют «пруф».

Как говорят специалисты, пруф – это наивысшее качество чеканки. Главное отличие монеты этой категории от любой другой – матовое изображение и зеркальное поле. Иногда бывает наоборот – зеркальное изображение и матовое поле. Это называется реверс пруф или обратный пруф.

При этом если новую монету даже случайно взяли голыми руками, её ценность падает уже на один балл. На качество также влияет и сохранность, находилась ли она среди других монет и многое, многое другое. В Казахстане монеты такого повышенного качества тоже выпускают регулярно.

Кто ищет – тот найдёт

Любопытно, что, имея за плечами десятилетний опыт полевой работы, краевед и исследователь Марат Сасанов коллекционером-нумизматом себя не считает. Для него гораздо важнее сам процесс поиска, исследования. И не так важно, что в итоге было обнаружено: уникальная монета, керамический сосуд времён бронзового века или ржавый кованый гвоздь. Для краеведа каждая находка – уже удача, повод для размышлений, поисков и осмысления истории родного края.

– Для краеведа находка монет – это, в первую очередь, возможность достаточно точно установить датировку того или иного памятника, поселения или зимовки, обнаруженной в степи, – подчёркивает Марат Сасанов. – Ведь на монетах, в большинстве своём, указаны даты их выпуска. И если на одном и том же месте обнаружены монеты сразу нескольких правителей, значит поселение просуществовало несколько десятков, а может, даже сотен лет.

Буквально на днях, исследуя оставшийся фундамент загадочного дома, Марат Сасанов и сотоварищи за несколько часов работы «подняли» из земли сразу 180 монет с временным охватом не менее века.

– Это редчайшее явление, чтобы в одном доме были в разное время утеряны монеты в таком большом количестве. Причём это была не зарытая «кубышка», а именно россыпь монет, обнаруженных в разных частях строения. Судя по тому, что вместе с ними обнаружили в доме ещё и различную церковную утварь, пришли к мнению, что это, скорее всего, была часовня или молельный дом, – считает Марат Сасанов.

Самой же ценной своей находкой Марат Сасанов считает кашгарскую монету. Она настолько редкая, что даже не значится ни в одном из известных каталогов. Краевед обнаружил её на почтовом тракте, торговом пути, ведущем к знаменитой Кояндино-Ботовской ярмарке.

– Кашгарская монета по форме напоминает китайскую: круглая с квадратным отверстием посередине. Но вместо иероглифов на ней нанесена арабская вязь. Позже выяснилось, что подобные монеты чеканились в Кашгарии совсем короткий период, после мимолётной победы восставших ходжей во второй половине XIX века. После подавления мятежа китайские власти постарались эти монеты уничтожить. Однако одна из них каким-то чудом появилась в наших окрестностях, – поведал Марат Сасанов.

О нумизматике можно говорить часами. Это совершенно иной мир, можно сказать, параллельная реальность, куда попав однажды, многие остаются навсегда. Одних влекут сами монеты, их дизайн, вес, особенности чеканки и литья. Другие преклоняются перед исторической личностью, и в память о ней собирают монеты этой эпохи. Третьим просто интересно извлекать из глубин осколки прошлого, приоткрывать завесы тайного и ранее неизученного. Каждый выбирает свою дорогу.

Екатерина Гуляева

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