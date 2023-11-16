Двойной повод для гордости

Лучших работников финансовой системы региона отметили наградами в честь профессионального праздника.

15 ноября в Казахстане отметили День национальной валюты и профессиональный праздник работников финансовой системы.

Тридцать лет назад, в 1993 году в республике ввели в обращение собственную валюту – тенге. Это позволило строить и развивать рыночную экономику. Национальная валюта стала основой денежной системы государства.

Символично, что в этот день отмечается профессиональный праздник работников финансовой сферы. Они решают задачи по грамотному планированию и эффективному распределению денежных ресурсов. Их работа – кропотливый труд, требующий не только высочайшей компетентности, но и умения видеть за цифрами потребности населения.

В праздничный день отличившиеся сотрудники этой отрасли получили награды и Почётные грамоты.

Аким области Ермек Кошербаев отметил, что за 30 лет в стране сформировалась финансово-экономическая и кредитная политика, а национальная валюта стала достоянием, которым мы по праву гордимся.

Также глава региона отметил, что за эти годы бюджет области вырос с десяти до 496 миллиардов тенге. Произошёл большой прорыв в цифровизации бюджетного процесса. На сегодняшний день все программы автоматизированы. Благодаря совместной и слаженной работе обеспечивается устойчивое развитие экономики области.

За значительный вклад в развитие и укрепление национальной валюты и финансовой системы Республики Казахстан руководитель Департамента казначейства по ВКО Нуржан Оразбеков удостоен юбилейной медали.

– От всей души поздравляю казахстанцев с этим замечательным праздником, – сказал Нуржан Оразбеков. – Пусть в стране будет мир и согласие, а национальная валюта укрепляется с каждым днём.

Среди награждённых – руководитель отдела базовых отраслей Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Алем Мамашев. В этой сфере он работает более пяти лет.

– Мне нравится участвовать в развитии экономики региона, – поделился Алем Мамашев. – Приятно получить награду от Министерства национальной экономики Республики Казахстан, особенно в такой значимый день.

Татьяна Кравченко