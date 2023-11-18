Спасибо за труд!

В это воскресенье все, кто трудятся на полях и фермах, перерабатывающих предприятиях, в садах и теплицах, отметят свой профессиональный праздник – День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Среди них – агрономы и зоотехники, трактористы и доярки, садоводы, главы крестьянских хозяйств и работники фабрик и комбинатов.

Важность профессий, связанных с вопросами обеспечения продовольственной безопасности, трудно переоценить. Эти люди – соль земли, от труда которых зависит, что будет на столах в каждом доме.

Государство уделяет серьёзное внимание вопросам развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ежегодно поддерживая предприятия агропромышленного комплекса субсидиями и льготным кредитованием бизнес-проектов по самым разным направлениям этого важнейшего сегмента экономики.

Сегодня всё больше предпринимателей обращают внимание на сельскохозяйственную отрасль. В Восточном Казахстане реализуются немало интересных крупных и средних инвестиционных проектов, направленных на строительство и развитие мясного, молочного животноводства, строятся тепличные комплексы, оросительные системы, открываются предприятия по переработке овощной продукции, пшеницы, семян подсолнечника и других сельскохозяйственных культур.

Екатерина Гуляева