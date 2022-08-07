Возможности для молодёжи

Сельской молодёжи рассказали о способах поиска работы и формах занятости.

Исполняющий обязанности директора областного молодёжного ресурсного центра Данияр Жунусов встретился с молодёжью категории NEET и участниками молодёжных трудовых отрядов «Жасыл ел» города Риддера и Глубоковского района. Подобные встречи проводятся для повышения потенциала сельской молодёжи, информирования о малых грантах и молодёжных проектах.

В ходе диалога были заданы различные вопросы о возможностях трудойстройства и самореализации, на которые молодые люди получили исчерпывающие ответы.

– В ближайшее время по всем городам и районам будет усилена работа по мониторингу деятельности молодёжных ресурсных центров, – сказал Данияр Жунусов.

Ания Есмухамет

Глубоковский район, Риддер