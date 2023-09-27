Семейные сборы

В Глубоковском районе выбрали самую образцовую семью среди работников культуры.

Районный конкурс-фестиваль «Семья – источник вдохновения» прошёл в Доме культуры имени Абая посёлка Глубокое.

Семьи, участвовавшие в мероприятии, оказались абсолютно разными, но они являются хранителями ценностей, благодаря которым крепнут семейные узы, воспитывается уважение к старшим, любовь к родной земле, гостеприимство. Именно эти качества продемонстрировали участники конкурса.

Самыми старшими из них были супруги Новожиловы – Владимир Павлович и Надежда Николаевна, работники Дома культуры села Секисовка, которые на протяжении полувека преданно трудятся на этом поприще.

Село Предгорное в конкурсе представляла активная и жизнерадостная работник культуры Ольга Жаврина с сыном Александром Клыжко.

Дружной, сплочённой командой показала себя семья из Бобровки, главным увлечением которой является музыка. Глава семейства Ербол Тынысхан, супруга Марина Байдуанова и их дочь Сабина являются примером глубокого взаимоуважения друг к другу.

Семью Султангазиных на конкурсе представляли только мужчины – работник культуры из Глубокого Алинур Нурбекулы и его сын Ибрагим.

Конкурс-фестиваль состоял из интеллектуального, спортивного и творческого туров. Каждая команда представила свои названия и девизы, рассказала об общих увлечениях.

Затем участники выполняли задания, разбираясь в степенях родства, отгадывая загадки. На двух языках давали ответы в конкурсе «Самая эрудированная семья». В спортивном туре бегали и прыгали, передавали эстафету, крутили обруч и кидали мяч. В конкурсе «Самая творческая семья» блеснули актёрскими талантами.

По итогам конкурсной программы первое призовое место разделили две семьи – Ербола Тынысхана и Ольги Жавриной. Два вторых места жюри присудило семьям Новожиловых и Султангазиных.

Директор Дома культуры Еркебулан Жанат, поздравляя призёров, отметил, что подобные семейные праздники будут регулярно проходить в каждом селе Глубоковского района.

– Конечно, мы рады победе, но самое главное, участвуя в конкурсе, наша семья сплотилась ещё больше. Спасибо организаторам за это! – отметили супруги из села Бобровка.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район