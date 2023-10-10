Семья – это работа

Секретами крепкой и дружной семьи, особенными ценностями и традициями поделились на специальном семинаре-тренинге в Шемонаихинском районе.

На вопросы, связанные с тем, как построить настоящую семью, какой она должна быть и почему это важно именно сейчас, попытались ответить студенты гуманитарно-технического колледжа Шемонаихи вместе со специалистом Молодёжного ресурсного центра районного акимата Маргаритой Савиной во время семинара-тренинга.

– Мы постарались построить тренинг так, чтобы ребята сами рассказали, что они больше всего ценят в своей семье, какие обычаи и традиции, связанные с семьёй, они знают у разных народов Казахстана. И студенты с удовольствием написали и поделились тем, какой именно они видят счастливую семейную жизнь, – рассказывает руководитель Молодёжного ресурсного центра акимата Шемонаихинского района Юлия Морозова.

А ещё были «написаны» портреты идеальных родственников: папы, мамы, сестры и брата. Но после того как разобрали их качества, каждый из участников тренинга понял, что совершенных людей не бывает, но есть близкие и родные, которых любишь и принимаешь такими, какие они есть.

На «Древе семейных ценностей» самыми главными для всех участников стали забота, любовь и внимание.

– После мероприятия мы попросили ребят написать, полезным ли был для них этот семинар? И многие отметили, что сумели разобраться во многих важных вещах, понять, на каких принципах будут строиться взаимоотношения между супругами и детьми, – отметила Юлия Морозова.

По её словам, серия семинаров-тренингов для студентов колледжей Шемонаихинского района будет продолжена. Уже в скором времени учащуюся молодёжь ждёт тренинг по волонтёрству.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район