Для самых маленьких

В районе Самар начнёт действовать мини-центр полного дня для малышей.

В средней школе имени Абая села Бастаушы всё готово к открытию детского мини-центра, который будет работать в режиме полного дня.

По информации и.о. директора школы Лауры Маткаримовой, мини-центр рассчитан на 34 ребёнка (две группы по 17 детей) в возрасте от двух до пяти лет. Дети здесь будут изучать основы государственного языка. Открытие планируется 1 октября текущего года.

На реализацию этой идеи потребовалось менее трёх месяцев. Сейчас в мини-центре есть отдельная большая игровая комната, совмещённая со спальней. Питаться малыши будут в школьной столовой по отдельному меню и распорядку.

– Мы уверены, что мини-центр будет востребован, – отметила Лаура Маткаримова. – Ежегодно в селе Бастаушы рождается больше десяти малышей. Если возникнет необходимость, будем расширять центр. Проблем с кадрами тоже нет. С детьми будут заниматься опытные специалисты – воспитатели и их помощники.

В целом, местные мамы очень рады открытию мини-центра, в котором дети смогут находиться весь день. Ранее в селе Бастаушы работал мини-центр неполного дня. К текущему учебному году он выпустил 11 первоклашек.

Ерик Абитов

район Самар