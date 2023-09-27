Техника и стиль Перизат
Школьница из Зайсанского района заняла призовое место на международном турнире по боксу.
В Туркестанской области прошёл международный турнир «Кубок Шардары» по боксу среди девушек.
Ученица девятого класса средней школы села Сарытерек, воспитанница отделения бокса Зайсанской районной детско-юношеской спортивной школы Перизат Манарбекова заняла призовое третье место в весовой категории до 80 килограммов.
В соревнованиях приняли участие сборные команды Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Первенство оспаривали около 300 спортсменов.
К соревнованиям Перизат Манарбекову подготовил учитель физкультуры Сарытерекской средней школы, тренер ДЮСШ Кайрат Жакупов.
По его словам, Перизат выступила достойно, показав хорошую технику и свой стиль.
Ерик Абитов
Зайсанский район