Вести из районов

Техника и стиль Перизат

27.09.2023
3

Школьница из Зайсанского района заняла призовое место на международном турнире по боксу.

В Туркестанской области прошёл международный турнир «Кубок Шардары» по боксу среди девушек.

Ученица девятого класса средней школы села Сарытерек, воспитанница отделения бокса Зайсанской районной детско-юношеской спортивной школы Перизат Манарбекова заняла призовое третье место в весовой категории до 80 килограммов.

В соревнованиях приняли участие сборные команды Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.  Первенство оспаривали около 300 спортсменов.

К соревнованиям Перизат Манарбекову подготовил учитель физкультуры Сарытерекской средней школы, тренер ДЮСШ Кайрат Жакупов.

По его словам, Перизат выступила достойно, показав хорошую технику и свой стиль.

Ерик Абитов

Зайсанский район

27.09.2023
3

Еще новости

Семейные сборы

27.09.2023

Для самых маленьких

19.09.2023

Культура внешнего вида

14.09.2023

Только в плюс

19.07.2023
Back to top button