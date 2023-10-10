Территория чистоты

Берег реки Уланка в районе села Герасимовка Уланского района теперь будет чистым. Дети, молодёжь, волонтёры и все неравнодушные жители села поддержали экологическую акцию «Birge – Taza Qazaqstan», выйдя на субботник.

Как рассказал заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов, впервые республиканская акция «Birge – Taza Qazaqstan» в нашей стране стартовала в 2019 году. Её главная цель – улучшить экологическую ситуацию в республике. За это время на территории Казахстана было собрано и передано на утилизацию более 400 тыс. тонн мусора, посажено два миллиона молодых деревьев.

Жители региона с самого начала активно принимают участие в экологической акции – за четыре года от мусора было очищено 70 водных объектов ВКО – это реки Ульба, Иртыш, Шаган, Карашокы, Жанама, источник Алайғыр, озёра Балыктыколь, Шалкар и многие другие.

На этот раз усилия участников акции были направлены на береговую линию реки Уланка в селе Герасимовка. Добровольцы собрали несколько десятков мешков с мусором, который был разбросан вдоль берега. Твёрдые бытовые отходы передали подрядным организациям, занимающимся утилизацией.

Отметим, что большая часть убранного мусора – это всё то, что люди оставляют после отдыха на природе. Неудивительно, что состояние территории возле водоёмов удручающее. К сожалению, стихийные свалки стали привычным явлением.

– Привлечение внимания населения к проблеме загрязнения природы, воспитание бережного отношения к природе подрастающего поколения и формирование экологической культуры – вот основные цели, которые преследует акция «Birge – Taza Qazaqstan». Поддерживая такие мероприятия, каждый из нас вносит свой вклад в сохранение уникальной природы родного края. Я от души благодарю всех участников акции, неравнодушных граждан, которые приняли участие в уборке берега реки Уланка, – поблагодарил коллег и волонтёров акции заместитель руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Еламан Мухтарханов.

Екатерина Гуляева

Уланский район