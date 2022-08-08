Важный старт

Велогонщики Риддера готовятся к крупным республиканским соревнованиям.

При поддержке ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта г. Риддера» проведены учебно-тренировочные сборы по велоспорту. Наставником и организатором выступил тренер КГУ «ДЮСШ города Риддера» по велоспорту П. Борисов.

Сборы прошли в окрестностях города в спортивном комплексе «Вертикаль». Ребята оттачивали навыки езды в высокогорной местности и на различных трассах, готовясь к республиканским соревнованиям по маунтинбайку.

Также под руководством тренера осуществлён выезд в сосновый бор на родник Берегиня и в село Поперечное.

– На тренировочных сборах ребята развивают такие качества, как самостоятельность, уверенность, ответственность, – отметили представители акимата Риддера. – Благодарим тренера за ответственный подход и подготовку спортсменов к важному старту.

Ерик Абитов

Риддер