Вакцина сохраняет жизни

Вакцинация детей старше 12 лет, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer/BioNTech в Казахстане началась с 15 ноября. В Восточно-Казахстанской области за прошедшие две недели число детей, которые вместе с родителями приходят на прививку против КВИ, растёт с каждым днём.

К примеру, на сегодняшний день в поликлинике № 6 Семея вакцину получили 269 детей и 17 кормящих мам.

– 17 ноября у нас стартовала вакцинация препаратом Comirnaty компании Pfizer детей и беременных, кормящих женщин, – рассказала главный врач поликлиники Актолкын Каметова. – Привили детей школ №№ 23, 28, 16, 43 и учащихся колледжей. У привитых не наблюдалось сильных побочных эффектов. У некоторых были небольшие боли в месте прививки и поднималась температура тела до 37 градусов, однако в течение пары дней всё прошло бесследно. Сейчас дети чувствуют себя хорошо.

Доктор сделала акцент, что вакцинация детей проводится строго по согласию родителей.

О своём опыте вакцинации рассказала молодая мама Карлыгаш Жумаханова.

– Я недавно стала мамой, моему ребенку сейчас три месяца. Две недели назад я получила вакцину от КВИ, потому что переживаю за своё здоровье и здоровье моего ребёнка. Услышала, что сейчас болезнь проходит очень тяжело, поэтому вакцинировалась. Знаю, что через молоко могу передать свои выработанные антитела ребёнку. Так, если мы заразимся, то малыш легче перенесёт инфекцию, так как у него также будут антитела. Никаких побочных эффектов после вакцины ни у меня, ни у ребёнка не было, – поделилась она.

Напомним, первый компонент вакцины Pfizer в Семей поступил 17 ноября. К вакцинации допускаются подростки в возрасте с 12 до 18 лет, а также беременные и кормящие женщины.

Специалисты отмечают, что эта вакцина не содержит частиц коронавируса, в организме формируются антитела и иммунитет, что защитит привитого от КВИ.

ПОДРОСТКИ И ДЕТИ – УЖЕ В ГРУППЕ РИСКА

Между тем во многих странах иммунизация подростков проходит уже несколько месяцев, есть государства, в которых вакцинацию прошли больше половины детей от 12 лет. Первыми, ещё в мае, в новом качестве одобрили изобретение Pfizer/BioNTech США, Канада и Израиль. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило применение препарата Pfizer для вакцинации подростков в конце мая.

В Штатах несовершеннолетним делают две инъекции с интервалом в три недели, и это стало спасением системы здравоохранения на фоне резкого роста заболеваемости, вызванного дельта-штаммом. С мая в стране привита почти половина всех подростков.

Их северные соседи пошли ещё дальше – есть вполне обоснованные ожидания, что уже до нового года в Канаде одобрят применение Pfizer/BioNTech среди детей 5-11 лет. Минздрав этой страны принял во внимание заявление создателей препарата о положительных результатах испытаний вакцины среди этой возрастной группы.

Аналогичная ситуация складывается в Израиле, где подростки получают прививки от КВИ с конца июня, а сейчас идёт подготовка к вакцинации детей старше четырёх лет.

Если уж речь зашла о малышах, то первым разрешил прививать маленьких детей Китай, в июле здесь одобрили использование препаратов компаний Sinovac и Sinopharm для вакцинации, начиная с трёх лет. 1 октября Sinopharm для малышей используют в Аргентине. А на Кубе с 15 сентября стартовала кампания иммунизации среди детей от двух лет местным препаратом Soberana.

Заявления министерств здравоохранения из других стран говорят о том, что большинство государств стоят на пороге «детской вакцинации», так как это уже скорее необходимость, нежели прихоть. Особенно на фоне тревожных новостей из разных уголков мира о новом, более опасном штамме коронавируса. Нужно ли модифицировать из-за «омикрона» существующие вакцины? Специалисты в ответ подчёркивают – для «дельты» никто не делал новые вакцины. И несмотря на большое количество мутаций, нет никаких сомнений, что определённый иммунный ответ на новый штамм будет.

КТО ТАКОЙ «ОМИКРОН» И КАК ЕГО ПОБЕДИТЬ

Опасность нового штамма коронавируса – «омикрона» признали в Казахстане – с 3 декабря в нашей стране вступают в силу новые ограничения. На последнем заседании Правительства первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов сообщил о возможной высокой заразности штамма «омикрон» (В.1.1.529) и его устойчивости к защитным антителам. При этом он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Казахстане остаётся стабильной, репродуктивное число составляет меньше одного.

– ВОЗ обозначила данный штамм, как вызывающий озабоченность. По предварительным данным, «омикрон» более заразен, чем «дельта», поражает лиц в возрасте 20-30 лет, также отмечен риск повторного заражение КВИ, – рассказал вице-министр, отметив, что используемые ПЦР-тесты способны выявлять «омикрон».

В связи с этим Межведомственная комиссия вводит ряд ограничений для недопущения завоза и распространения нового штамма на территории республики.

В частности, будет органичен въезд в Казахстан иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании, Малави и Гонконга. Авиасообщение с Египтом будет приостановлено ввиду высокого пассажиропотока и выявленного случая «омикрона» в Бельгии у гражданки, прибывшей из Египта.

Обязательно прохождение ПЦР-теста, независимо от вакцинации и сроком не позднее 72 часов со времени отбора образцов для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные вариантом «омикрон»: Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада и Египет. Независимо от результата ПЦР-теста, они подлежат самоизоляции (домашний карантин) сроком на семь дней.

Айгуль Биданова, Флора Левина