Вакцина – щит от вирусных атак

В Восточном Казахстане высокими темпами идёт освоение первой партии вакцины Pfizer, поступившей 11 ноября объёмом 35 100 доз. С 14 ноября по 2 декабря этим препаратом в ВКО привились более 20 тысяч человек.

– Иммунизацию проходят дети 12–17 лет, женщины со сроком беременности 16–37 недель, кормящие женщины через 42 дня после родов. Всего на 2 декабря было привито 20 782 человека, – сообщили в Управлении здравоохранения ВКО.

Не секрет, что и в Казахстане существует отрицательное отношение к прививкам. Однако антипрививочники забывают, что эта процедура во многих странах попросту недоступна людям даже из категорий риска. ВОЗ уже давно обращает внимание на «вакцинное неравенство».

– Некоторым странам, у которых имеется избыточное количество вакцины, сложно решить, кому её вводить, но во многих странах мира это не проблема – там не могут сделать даже первичную вакцинацию наиболее уязвимым, – заявил «Би-Би-Си» исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

И это довольно грозная проблема, особенно в связи с распространением вариантов «дельта» и «омикрон». ВОЗ утверждает, что новый вариант был обнаружен как минимум в 24 странах. На данный момент «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса в Южной Африке. При этом Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что большинство людей, которым потребовалась госпитализация, не были вакцинированы от коронавируса.

Пандемия, как предполагают международные эксперты, внесёт изменения в законодательства многих стран. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что страны Европейского союза должны ввести обязательную вакцинацию для борьбы с COVID-19, что будут иметь решающее значение в борьбе с новым вариантом «омикрон».

Некоторые из государств ЕС этот вопрос для себя уже решили. С большой вероятностью в Австрии с февраля следующего года вакцинация против COVID-19 станет обязательной.

За такой шаг выступает и будущий канцлер Германии Олаф Шольц. А пока уходящий канцлер Германии объявила о национальном локдауне для невакцинированных.

– Культурные и развлекательные мероприятия по всей стране будут доступны только тем, кто вакцинирован или переболел коронавирусом, – заявила Ангела Меркель.

При этом запрет коснётся и мероприятий на открытом воздухе. То есть невакцинированные не смогут посещать рождественские ярмарки, ходить в гости. Разрешено выходить из дома лишь для похода в аптеки и продуктовые магазины.

Дело в том, что в Германии сейчас регистрируется рекордный с начала пандемии рост заражений, больницы переполнены, пациентов вынуждены отправлять на лечение в другие страны.

Казахстан избежал такого варианта развития событий, но вирус, как показала история пандемии, непредсказуем. И сдержать его может только вакцинация. В нашей стране она доступна совершенно бесплатно.

Айгуль Биданова

Фото Тлеубека Шаяхмета