В ритме большого тенниса

Уверенную победу в парном разряде завоевали казахстанские теннисистки Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева на международном турнире «Kazzinc Open W15».

В областном центре проходят женские турниры по теннису, призовой фонд каждого – 15 тысяч долларов США. Генеральным спонсором спортивных состязаний выступила компания «Казцинк».

На минувших выходных подвели итоги первого международного турнира. Участие в нём приняли спортсменки из Японии, Ирана, Китая, Германии, Румынии, Индии, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других стран.

– В истории Усть-Каменогорска, пожалуй, это первый турнир, который собрал такую широкую географию участников, – отметил исполнительный директор по административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрей Лазарев. – Спортсменки могут принимать участие сразу в двух турнирах с хорошим призовым фондом и заработать больше очков, чем обычно. Теннисный центр SMASH является одним из лучших в стране, корты соответствуют международным стандартам проведения соревнований.

Наряду с зарубежными теннисистками в первом турнире участвовали около десяти спортсменок из нашей страны. Впервые в одиночном разряде 18-летней Аружан Сагандыковой из Астаны удалось дойти до финала. Её соперницей стала 23-летняя теннисистка из Японии Аюми Кошииши, которая обыграла нашу спортсменку в двух сетах со счётом 6:2.

Аружан занимается теннисом девять лет. Как признаётся спортсменка, изначально она даже не предполагала, что хобби перерастёт в профессиональный спорт.

– Я не первый раз приезжаю в Усть-Каменогорск, организация турнира как всегда на высшем уровне, – поделилась Аружан Сагандыкова. – Рада, что выступила здесь ещё раз, считаю, что удачно. Моя соперница гораздо опытнее меня, но я показала достойную игру. Буду участвовать во втором международном турнире. Если в этом дошла до финала, то следующий можно и выиграть (улыбается).

В парном разряде сразу две казахстанки Асылжан Арыстанбекова из Алматы и Сандугаш Кенжибаева из Астаны завоевали уверенную победу (6:4, 6:3).

Второй международный женский турнир по теннису стартовал 14 августа и продлится четыре дня. Напомним, что посетить игры может каждый желающий. Вход бесплатный. Время проведения турнира с 9:00 до 18:00 в теннисном центре SMASH по адресу: ул. Жибек Жолы, 127.

Татьяна Кравченко

Фото предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»