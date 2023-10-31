Хотим сюда приехать ещё

Управление по связям с общественностью ТОО «Казцинк»

В Восточном Казахстане завершился теннисный турнир ITF Juniors J100 «Kazzinc Open», в котором приняло участие рекордное количество молодых зарубежных игроков.

Как отметил исполняющий обязанности директора Федерации тенниса по ВКО Азим Темешов, высокий уровень организации турнира был достигнут благодаря поддержке генерального спонсора – ТОО «Казцинк». По новым условиям турнира компания взяла на себя ещё и размещение, питание участников, обеспечение призами.

Добавим, что Усть-Каменогорск постепенно становится одним из центров развития тенниса, интегрированным в международное сообщество.

– Для этого в теннисном центре Smash имеются все необходимые условия, – сказал представитель федерации.

– Здесь создаётся первоклассный сервис, чтобы спортсменам было комфортно играть, добиваться заметных побед.

Журналисты побывали на финальных матчах, где упорная борьба развернулась между соперниками из разных стран.

– Данный турнир называется ITF Juniors J100 «Kazzinc Open», – говорит директор турнира Бибарыс Исламов. – Проводится с 2010 года. Cостав участников очень сильный, особенно первая восьмёрка среди мальчиков и девочек. Успехи на таких международных турнирах 2-3-й категорий влияют на рейтинг и позволяют в дальнейшем «сеяться» выше.

По его словам, на турнир приехали соперники из Чехии, России, Беларуси, Австралии, Швейцарии, США, очень много теннисистов из Казахстана.

Добавим, что в финале среди девочек за первое место боролись сразу две представительницы большого тенниса из России – Дарья Егорова и Виктория Егорова, которые оказались однофамилицами и сильными соперницами. В итоге победу на этот раз уверенно одержала Дарья, которая недавно приняла участие в турнирах в Ташкенте (Узбекистан) и Чолпон-Ате (Кыргызстан).

– Настраивалась на каждый мяч и больше уделяла внимания своей игре, – говорит она.

– Доказала, наверное, самой себе, что могу. Турнир прошёл на высоком уровне, было много сильных соперниц, местных, европейских. Пожелаю им верить в себя, работать и любить эту игру.

Не менее захватывающим получился финал среди мальчиков, где встретились на корте представитель Чехии Войтех Валес и теннисист из России Роман Харламов. Соперники также оказались достойными друг друга в матче, где сначала уверенно диктовал условия чешский теннисист, но затем преимущество постепенно перешло к россиянину.

В итоге победителем турнира оказался он, а затем в беседе с журналистами рассказал, что занимается теннисом с четырёх лет. С благодарностью отозвался о своём тренере, который готовит его к соревнованиям, закладывает основу для успешной игры на площадке.

– Впечатления от турнира очень хорошие, – говорит Роман Харламов. – Замечательная организация, город красивый.

Судили безошибочно. Все отработали хорошо. Я впервые на этом турнире и вообще в Казахстане. Всё понравилось, было круто. Я приехал бы ещё раз.

На вопрос журналистов о секретах успеха Роман сказал, что никакой тайны нет, надо просто играть в свою игру, ни на что не обращать внимания. Соперникам пожелал больше работать над собой, бороться и побеждать.

По итогам турнира прошла церемония награждения финалистов. Организаторы поблагодарили юных спортсменов за участие, отличную игру, а генерального спонсора за постоянную поддержку в развитии тенниса.

Таир Сапаргалиев