Победный турнир

В Усть-Каменогорске состоялся международный турнир UST-KAMENOGORSK TENNIS EUROPE 16&UNDER KAZAKHSTAN. Лучшие отечественные и зарубежные игроки сразились за право быть первыми.

Турнир серии TENNIS EUROPE 16 и младше третьей категории проводится в Усть-Каменогорске второй раз. В этом году на кортах теннисного центра SMASH собрались участники из разных регионов Казахстана и США. Всего за победу боролись около 80 юных спортсменов.

– Этот турнир в Казахстане начал проводиться с 2019 года, – рассказал директор турнира Бибарыс Исламов. – Он даёт возможность теннисистам заработать рейтинговые очки в категории TENNIS EUROPE и впоследствии играть на аналогичном мероприятии в других странах, занимать там призовые места.

Спонсором традиционно выступила крупнейшая металлургическая компания региона «Казцинк».

Турнир подарил невероятно зрелищные игры и мотивирующие победы, а также колоссальный опыт, который теннисисты применят в других престижных соревнованиях.

В результате состязания в парном разряде среди девочек первое место взяли теннисисты Кристина Крюченко и Эвелина Балаганская, второе – Наиля Баймаханова и Линара Булешева.

Среди мальчиков в парном разряде лучшими стали Тимур Сауленко и Айдын Батырбеков, вторыми – Родион Трайгель и Макар Гаврилов.

В одиночном разряде среди девочек лучшей стала Енкар Картабекова. Второе место завоевала Эвелина Балаганская. Третье место заняла Карина Буданова.

Среди юношей в этом же разряде первое место завоевал Айдын Батырбеков. Второе место досталось Михаилу Мищенко, третье – Тимуру Сауленко.

– Уже девять лет занимаюсь этим видом спорта, – поделилась теннисистка из Алматы Енкар Картабекова. – Принимала участие во многих турнирах, занимала вторые и третьи места в основном. Этот турнир оказался победным, и это очень значимо для меня. Каждая победа – это тяжело, особенно выигрывать четыре матча подряд. Довольна своим результатом.

Татьяна Кравченко

Предоставлено Управлением по связям с общественностью ТОО «Казцинк»