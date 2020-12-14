Триумф Татьяны Николенко 

Теннисистка из Усть-Каменогорска Татьяна Николенко, выигравшая третий крупный международный турнир подряд, может войти в сотню лучших юниорок мира.

Перспективная 16-летняя теннисистка продолжает стабильно одерживать победы.

Напомним, ранее Татьяна Николенко не раз выигрывала традиционные международные турниры по большому теннису азиатской серии ATF Junior в родных стенах – самом крупном теннисном центре региона Smash, была победительницей престижных турниров в Фергане, Ереване и в дальнем зарубежье.

По словам представителя теннисного центра Smash Андрея Данилова, среди теннисисток в возрасте до 18 лет Таня бесспорный лидер. «Мы с радостью следим за её успехами, потому что старт карьеры дал именно наш теннисный центр, который с момента своего основания в 2010 году предлагает комфортные условия для спортсменов и тренеров», –

подчеркнул он.

Так, недавно Татьяна Николенко выиграла два международных турнира в Шымкенте в категориях J3 и J2.

Затем Фортуна в очередной раз улыбнулась нашей землячке на турнире категории J3 в Нур-Султане, где помимо казахстанских теннисисток приняли участие спортсменки из России, Беларуси, Германии, Украины и США. Татьяна Николенко вновь была первым номером «посева» турнира Nur Sultan Open, как лучшая теннисистка Азии в своей возрастной категории и как лучшая теннисистка в мировом рейтинге из тех, кто принял участие в открытом чемпионате столицы. На момент старта турнира Татьяна располагалась на

111 месте в мировом рейтинге юниорок.

Наиболее ожесточённым должен был стать поединок Тани со второй сеянной россиянкой Кирой Павловой. Та лишь немного уступала нашей звёздочке в рейтинге (169) место, поэтому состав участниц финала всем казался предсказуемым. Однако Павлова в четвертьфинале сенсационно уступила 418-й ракетке мира Аружан Сагандыковой из Казахстана, суперматча не было.

Весь турнир наша чемпионка провела очень ровно, не проиграв ни одного сета и даже не позволив соперницам «дожить» до тай-брейка. В четвертьфинале она и вовсе «вынесла» когда-то игравшую в Усть-Каменогорске россиянку Елизавету Шебекину – 6:0, 6:0! А полуфинал и финал Татьяна выиграла с одинаковым счётом – 6:4, 6:3. Кстати, в решающей встрече она встретилась с Аружан Сагандыковой, которая совершила главную сенсацию открытого чемпионата Нур-Султана.

Также спортсменка приняла участие и в парном разряде, но, будучи второй сеянной парой с украинкой Анитой Сахдиевой, уступили белорусскому дуэту в весьма драматичном матче – 6:1, 3:6, 4:10.

Триумф в одиночном разряде принёс Татьяне сто очков в мировом рейтинге. Это, напомним, третья победа нашей землячки подряд, поэтому она теперь имеет все шансы войти в сотню лучших юниорок планеты. В планах у Татьяны – участие ещё в одном турнире

этого года.

Елена Пашке

Фото из личного архива Татьяны Николенко