Победная подача

В Усть-Каменогорске подвели итоги республиканского турнира первой категории до 14 лет на призы теннисного центра SMASH.

Спортивное соревнование организовано филиалом Федерации тенниса по Восточно-Казахстанской области при поддержке «Казцинка».

– За две недели прошло два республиканских турнира: до 12 лет третьей категории и до 14 лет первой категории, – рассказал главный судья соревнований Дамир Дюйсембаев. – Участие принимали спортсмены из всех регионов Казахстана, всего около 120 человек.

В течение последней недели в одиночном и парном разрядах ребята боролись за главный трофей – звание лучших теннисистов-юниоров до 14 лет.

По результатам республиканского турнира на призы теннисного центра SMASH места распределились таким образом: в парном разряде среди мальчиков третьего места удостоились Бексултан Бауыржанов и Александр Софрыгин из Алматы. Второе завоевали Даниял Куандык из Алматы и Хакназар Жеткербай из Актобе. Первыми стали Александр Сокол из Петропавловска и Макар Гаврилов из Караганды.

Среди девочек третьего места удостоились Аружан Баялина из Астаны и Ясмин Дюсембаева из Атырау. Второе место заняли Алуа Альсейпулова и Медина Утепберген из Алматы. Первое – Султана Ержанова и Гулен Азаматкызы из Экибастуза.

В одиночном разряде среди мальчиков бронзовую медаль завоевал Александр Сокол, серебряную – Александр Софрыгин, золото досталось Макару Гаврилову. К слову, он стал абсолютным победителем турнира. В Усть-Каменогорске он был два года назад, тогда в парном разряде парень занял второе место.

– Это было нелёгкое соревнование, все соперники достойные да к тому же и очень жаркая погода. Но я со всем справился и добился результата, – рассказал спортсмен. – Спасибо организаторам, судьям и участникам, турнир прошёл на высшем уровне.

Среди девочек бронза досталась Милане Подлесной из Караганды, серебро – Медине Утепберген, а золота удостоилась Елена Колесникова из Караганды.

Милане Подлесной десять лет. На турнире она была самой младшей участницей. Юная спортсменка поделилась, что занять призовое место ей удалось благодаря своей фирменной третьей подаче.

– Третьей называют подачу снизу с вращением. Она у меня хорошо получается, – отметила девочка. – За счёт неё я смогла войти в число призёров, чему очень рада.

В завершение победителям и призёрам вручили медали, кубки, ценные призы.

Татьяна Кравченко