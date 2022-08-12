В плену огня

За семь месяцев этого года в Риддере зарегистрировали 45 пожаров.

Горели сухая трава, гаражи, складированные стройматериалы, заборы, хозяйственные постройки, легковые автомобили, бани, квартиры и частные жилые дома горожан. Произошло пять случаев возгораний на территории государственного лесного фонда.

– Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то в этом году количество чрезвычайных ситуаций уменьшилось на 23,7 процента. Но эти цифры не уменьшают горечь потерь от произошедших пожаров, – подчеркнули в Управлении по чрезвычайным ситуациям Риддера. – В огне за считанные минуты сгорает имущество, накопленное годами. Человеческая жизнь тоже может быть в опасности. За текущий год на пожарах травмировано три человека. Двое из них погибли.

Специалисты отмечают, что часто причиной возгораний становится пренебрежение к правилам пожарной безопасности и несоблюдение их.

– Курение в постели в состоянии алкогольного опьянения недопустимо. Собственникам жилья и автомобильного транспорта необходимо периодически проверять состояние электропроводки. Причиной пожаров в банях и частных жилых домах может стать нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, – напоминает УЧС.

Ания Есмухамет

Риддер