Укротили огонь

В минувшие выходные в регионе произошло сразу два загорания в труднодоступной местности – в Катон-Карагайском районе и неподалёку от Риддера.

Благодаря слаженности действий всех участников тушения пожара оба возгорания удалось оперативно ликвидировать.

Так, 17 июня в Катон-Карагайском районе на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» (Усть-Язовское лесничество) в труднодоступной горной местности горели трава и кустарник. Огню удалось распространиться на территории около 15 га.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, его заместители, руководство Департамента ЧС с целью мониторинга совершили облёт на вертолёте, оценивая ситуацию и ход борьбы с огнём.

– В тушении пожара задействованы сотрудники «Казавиалесоохраны», лесники, сотрудники местных исполнительных органов, пожарные ДЧС ВКО. Всего 123 человека личного состава, три единицы техники и два вертолёта авиаподразделения аппарата акима ВКО. Десант, участвующий в борьбе с огнём, был доставлен вертолётом, так как рельеф местности не позволяет двигаться на автотехнике. Угрозы населённым пунктам нет, – сообщили в ДЧС ВКО.

С вертолётов осуществили 10 сбросов воды. После чего остались отдельные дымоточки, на которых продолжалось тушение. Распространение огня было предотвращено. На месте находился заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев.

18 июня, в 14:00 на территории Аксуйского филиала РГУ «Катон-Карагайский национальный природный парк» пожар был локализован. 19 июня, в 12:00 – полностью локализован.

В субботу, 17 июня, аким области Еремек Кошербаев прибыл на второе место загорания, расположенное в 80-ти километрах от Риддера. Пламя охватило порядка шести гектаров в горной лесной труднодоступной местности на территории РГУ «Западно-Алтайский государственный природный заповедник».

– В ликвидации задействованы 58 человек и девять единиц техники лесхоза, сотрудники ДЧС ВКО, пограничники. Верхового пожара нет. Угроза населённым пунктам отсутствует, – сообщили в пресс-службе ДЧС.

На территории Западно-Алтайского государственного природного заповедника пожар удалось локализовать 18 июня, в 6 часов 45 минут. 19 июня, в 14:00 его полностью ликвидировали.

Меруерт Бахтиярова