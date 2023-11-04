Финал горячего сезона

За пожароопасный сезон этого года в регионе произошло свыше семидесяти лесных пожаров. Большую часть из них огнеборцам пришлось тушить в труднодоступной высокогорной местности.

Специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области подвели итоги пожароопасного сезона.

За это время в регионе произошло 77 пожаров, которые уничтожили 502,3 гектара леса. Помимо этого, зарегистрировано 41 загорание на площади 492,5 гектара. Степных пожаров не было.

По информации территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО, материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций составил свыше 35 миллионов тенге.

– В этом году пожароопасный сезон отличался тем, что загорания приходилось тушить в труднодоступной высокогорной местности, – отметила главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Анастасия Скляр. – Для ликвидации природных пожаров были задействованы пожарные автомобили повышенной проходимости, гусеничные и многоцелевые транспортёры-тягачи, а также вертолёты.

Для оперативного взаимодействия при тушении природных пожаров между ДЧС ВКО, лесными хозяйствами, местными исполнительными органами области были разработаны «Соглашение о порядке организации тушения пожаров, привлечения сил и средств на тушения степных пожаров, а также пожаров в населённых пунктах, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы» и «Соглашение о порядке организации тушения пожаров, привлечения сил и средств на территории государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области».

Также специалисты ведомства вели активную информационно-разъяснительную работу с жителями региона: проводили круглые столы, тематические встречи и инструктажи.

В пожароопасный период работали 46 совместных мобильных групп, в состав которых вошли представители гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Они провели 1453 рейда, по результатам которых 46 нарушителей правил противопожарной безопасности были привлечены к ответственности.

Татьяна Кравченко