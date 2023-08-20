Лучше предупредить, чем тушить

В Восточном Казахстане 56 нарушителей правил пожарной безопасности привлечены к ответственности.

По информации специалистов Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО, на территории области сохраняется высокий класс пожарной опасности.

На сегодняшний день зарегистрировано семьдесят два лесных пожара, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Охрану лесов на территории области осуществляют три республиканских и 13 коммунальных государственных учреждений лесного хозяйства.

Степных пожаров на территории области с начала пожароопасного периода не зарегистрировано. Территориальные подразделения ДЧС ВКО находятся в режиме повышенной готовности. В Кризисном центре работает оперативный штаб.

Вместе с тем, на сегодняшний день зарегистрировано 38 загораний, что в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь пожаров составила чуть больше 470,5 га.

Для обеспечения пожарной безопасности в регионе создано 46 совместных мобильных групп, численностью более 270 человек из числа сотрудников гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО.

При проведении профилактических мероприятий мобильные группы выявили 56 нарушителей правил пожарной безопасности. Все они привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа.

В целях минимизации возникновения пожаров в лесном фонде действует постановление акима Восточно-Казахстанской области о запрете пребывания физических лиц в лесах в период высокой пожарной опасности.

– Для обеспечения безопасности вдоль населённых пунктов, расположенных вблизи лесных массивов, созданы минерализованные полосы протяжённостью 558 км. Для ликвидации природных пожаров, а также пожаров в населённых пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, по области создано 44 пожарных поста, 114 добровольных противопожарных формирований общей численностью 935 человек. Используется 28 единиц пожарной и 145 единиц приспособленной техники, – сообщил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

Специалисты напоминают, начался период уборочной кампании. Руководителям крестьянских хозяйств следует провести инструктаж по противопожарной безопасности для всех сотрудников, работающих на полях.

ДЧС ВКО просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

В период чрезвычайной пожарной опасности ограничить посещение лесной зоны.

Не поджигать траву. Не разводить костры в лесу. Рассказывать детям об опасности игр с огнём и спичками. Проезжая вдоль обочин дорог не выбрасывать из окон автомобилей непотушенные окурки.

Напоминаем, что за несанкционированные отжиги, разведение костров, неконтролируемый пал сухой травы и несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

При обнаружении пожара следует сразу сообщать об этом по телефонам «101» и «112».

Альмира Нуртаева