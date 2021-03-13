Предотвратили взрыв

В Семее спасатели вынесли из горящего дома газовый баллон.

К сожалению, пожары в частном секторе не редкость. Так, очередное возгорание произошло в Семее на улице Краева. Когда на место происшествия прибыли пожарные подразделения, площадь возгорания составила 104 квадратных метра. Жители покинули горящий дом самостоятельно.

– В ходе разведки звено газодымозащитной службы вынесло из горящего дома газовый баллон ёмкостью 27 литров, – прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – По причине пожара специалисты отрабатывают версию: неосторожное обращение с огнём.

Специалисты в очередной раз напоминают восточноказахстанцам: чтобы не допустить возникновение пожара, необходимо соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников

Семей