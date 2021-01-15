Схватка с огнём 

Пожарные ликвидировали крупное возгорание в Семее.

На территории частного дома по улице Гагарина загорелись два гаража. Мгновенно огонь распространился на находящийся рядом одноэтажный дом, в котором никто не проживал. На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей и 35 человек личного состава.

Спасательные подразделения работали по повышенному номеру вызова – огонь ликвидирован на площади 200 квадратных метров. К счастью, жертв и пострадавших нет. Однако пожар нанёс существенный вред имуществу: повреждён автомобиль марки Renault Trafic, вторую машину – Toyota Estima удалось спасти.

Причиной крупного возгорания, считают специалисты, послужило неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности и аварийный режим электричества.

– Чаще всего причина пожара заключается в возникновении короткого замыкания при использовании неисправного электрооборудования, – сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Поэтому следует как можно чаще контролировать состояние всех электрических агрегатов, используемых для работы в гараже. Предупредить владельца гаража о возникновении аварийной ситуации поможет пожарная сигнализация в гаражном боксе.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников