Традиции – фундамент будущего

Казахстан – многонациональная, мультикультурная страна. В мире и согласии здесь проживают представители более 130 этносов и 18 конфессий. Каждый из них глубоко чтит свои традиции и бережно хранит общие культурные ценности.

Традиции и обычаи являются важной составляющей культуры и быта любого этноса. В них хранится вся суть народа, образ его мышления и основные верования. Они помогают людям соприкасаться со своей историей, образом жизни своих предков и сопровождают человека на протяжении всей жизни: от рождения и до последних дней.

Особое место среди них занимают те, что со временем переросли в особенности национального характера казахского народа. Это традиции гостеприимства и уважения к старшим, которые тесно переплелись с современной жизнью казахстанцев.

Взаимопроникновение различных самобытных культур – реальность современного Казахстана. В нашей стране давно сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, атмосфера дружбы, доверия и взаимоуважения.

Все государственные и религиозные праздники у нас принято отмечать вместе. Отличным примером тому служит недавнее празднование Наурыз мейрамы, когда представители разных конфессий, религий и этносов дружно встречали праздник весны и обновления, соблюдая все традиции, связанные с этим торжеством. В течение всех десяти праздничных дней казахстанцы искренне поздравляли друг друга с Наурызом, выражали свои искренние пожелания.

К тому же, такие праздники как Наурыз мейрамы и Масленица имеют определённые черты сходства. К примеру, Наурыз, как известно, является праздником весеннего обновления, Масленица тоже связана с проводами зимы и встречей весны. В обоих случаях в торжествах участвуют и взрослые, и дети, проводятся массовые гулянья с песнями, танцами, народными играми и традиционными блюдами. Также в эти праздники принято просить прощения у ближнего, прощать обиды, проявлять любовь и заботу к окружающим. А главное – Наурыз мейрамы и Масленица гармонично преобразовались с учётом нынешних реалий, сохранив преемственность древних традиций.

Так же происходит во время празднования религиозных праздников, таких как Пасха, Рождество, Курбан айт. В праздничные дни принято принимать гостей и угощать их всевозможными блюдами, которые готовят по тому или иному случаю. Так что увидеть на одном дастархане блины и баурсаки в Казахстане – не редкость.

Народ Казахстана издавна славится гостеприимством, миролюбием и крепостью традиций, многие из которых дошли до нас в неизменном виде.

– В Казахстане проживают представители самых разных этносов. Это истина, известная во всём мире. На самом деле это наша ценность, написанная судьбой. В нашей стране разные культуры развиваются вместе. Благодаря этому растёт наш потенциал, укрепляется наше единство, – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Учёные говорят, невозможно переоценить значение обрядов и обычаев, а также их роль в становлении государства и народа в целом, так как именно с традициями народ передаёт из поколения в поколение своё мировосприятие, а молодые люди таким образом перенимают ценный опыт, делают собственные выводы и становятся частью великой культуры своего народа.

В завершение следует подчеркнуть, что каждый гражданин Республики Казахстан имеет возможность развивать культуру, язык и традиции своего этноса. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия.

Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО

Фото из открытых источников