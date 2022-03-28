Традиции – фундамент будущего
Казахстан – многонациональная, мультикультурная страна. В мире и согласии здесь проживают представители более 130 этносов и 18 конфессий. Каждый из них глубоко чтит свои традиции и бережно хранит общие культурные ценности.
Традиции и обычаи являются важной составляющей культуры и быта любого этноса. В них хранится вся суть народа, образ его мышления и основные верования. Они помогают людям соприкасаться со своей историей, образом жизни своих предков и сопровождают человека на протяжении всей жизни: от рождения и до последних дней.
Особое место среди них занимают те, что со временем переросли в особенности национального характера казахского народа. Это традиции гостеприимства и уважения к старшим, которые тесно переплелись с современной жизнью казахстанцев.
Взаимопроникновение различных самобытных культур – реальность современного Казахстана. В нашей стране давно сформировалась уникальная модель межэтнического и межконфессионального согласия, атмосфера дружбы, доверия и взаимоуважения.
Все государственные и религиозные праздники у нас принято отмечать вместе. Отличным примером тому служит недавнее празднование Наурыз мейрамы, когда представители разных конфессий, религий и этносов дружно встречали праздник весны и обновления, соблюдая все традиции, связанные с этим торжеством. В течение всех десяти праздничных дней казахстанцы искренне поздравляли друг друга с Наурызом, выражали свои искренние пожелания.
К тому же, такие праздники как Наурыз мейрамы и Масленица имеют определённые черты сходства. К примеру, Наурыз, как известно, является праздником весеннего обновления, Масленица тоже связана с проводами зимы и встречей весны. В обоих случаях в торжествах участвуют и взрослые, и дети, проводятся массовые гулянья с песнями, танцами, народными играми и традиционными блюдами. Также в эти праздники принято просить прощения у ближнего, прощать обиды, проявлять любовь и заботу к окружающим. А главное – Наурыз мейрамы и Масленица гармонично преобразовались с учётом нынешних реалий, сохранив преемственность древних традиций.
Так же происходит во время празднования религиозных праздников, таких как Пасха, Рождество, Курбан айт. В праздничные дни принято принимать гостей и угощать их всевозможными блюдами, которые готовят по тому или иному случаю. Так что увидеть на одном дастархане блины и баурсаки в Казахстане – не редкость.
Народ Казахстана издавна славится гостеприимством, миролюбием и крепостью традиций, многие из которых дошли до нас в неизменном виде.
– В Казахстане проживают представители самых разных этносов. Это истина, известная во всём мире. На самом деле это наша ценность, написанная судьбой. В нашей стране разные культуры развиваются вместе. Благодаря этому растёт наш потенциал, укрепляется наше единство, – сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Учёные говорят, невозможно переоценить значение обрядов и обычаев, а также их роль в становлении государства и народа в целом, так как именно с традициями народ передаёт из поколения в поколение своё мировосприятие, а молодые люди таким образом перенимают ценный опыт, делают собственные выводы и становятся частью великой культуры своего народа.
В завершение следует подчеркнуть, что каждый гражданин Республики Казахстан имеет возможность развивать культуру, язык и традиции своего этноса. Для этого в нашей стране созданы все необходимые условия.
Ания Есмухамет, по заказу Управления по делам религий ВКО
Фото из открытых источников