Традиции, что нас объединяют

Наурыз – самый долгожданный весенний праздник. У представителей этносов, проживающих в многонациональном Казахстане, сложились свои традиции его празднования, но главный сакральный смысл неизменен для всех – обновление, единение с природой, примирение и прощение.

По словам председателя Ассоциации корейцев Восточно-Казахстанской области Юлии Кунст, Наурыз мейрамы давно стал общенародным праздником весны и единства.

Древний праздник гармонично влился в современную жизнь, сохранив преемственность многовековых традиций. Сегодня он одинаково дорог каждому из нас, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

Для Юлии этот праздник является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. По сложившейся традиции его отмечают всей семьёй.

Этот день считается началом новой жизни. Люди нарядно одеваются, ходят в гости к родным и близким, угощают друг друга разными яствами, за щедро накрытым дастарханом не смолкают добрые пожелания.

– Считается, что щедрое празднование Наурыза привлечёт в дом изобилие и успех на целый год, – отметила Юлия Кунст. – Поэтому в нашей многонациональной семье его празднование начинается с богатого дастархана в кругу родственников и друзей.

Отметим, что у корейцев есть похожий праздник – Сольналь. Он такой же добрый, яркий, светлый, как Наурыз. Схожи и традиции – почитание предков, прощение ближних, радость наступившей весне. Гармонично переплетаясь между собой, традиции проживающих в нашей стране этносов сплачивают казахстанское общество в единую семью.

– В преддверии этого замечательного праздника, желаю здоровья, процветания, благополучия каждой семье и мира в нашем общем доме – Республике Казахстан, – резюмировала Юлия Кунст.

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В семье Рашида и Рузили Абдрахмановых из Алтая Наурыз считается семейным праздником, готовиться к нему начинают заранее.

– В Татарстане перед Наурызом принято наводить порядок на улице, – поделилась Рузиля. – Мы тоже начинаем подготовку с наведения чистоты: во дворе, в доме, в мыслях… А ещё делаем скворечники и развешиваем их всей семьей. Ведь пернатые – первые вестники весны.

К слову, у Рашида и Рузили Абдрахмановых два сына – Рамиль и Камиль, четверо внуков – Ралина, Рустам, Ильдар и Ильмир. Семья сохранила многие традиции и передаёт их из поколения в поколение. Одна из них – собираться вместе на праздники. Не исключение и Наурыз.

– В народе говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проведёшь», – отметила Рузиля. – Мы отмечаем Наурыз все вместе. Дома ставим низкий столик, подаём чай в кесе, готовим татарские национальные блюда: эчпычмак, губадию, балиш, кыстыбый. Конечно, ни одно застолье не обходится без казахского бешбармака и баурсаков.

Застолье Абдрахмановых обязательно сопровождается песнями на татарском, казахском и русском языках, игрой на музыкальных инструментах и творческими постановками. Рашид и Рузиля уверены, знать историю семьи, сохранять родной язык, традиции и обычаи, привить уважение к культуре других этносов – очень важно, особенно для подрастающего поколения. Ведь, как гласит пословица: «Что посеешь, то и пожнёшь»…

– Желаю всем восточноказахстанцам мирного неба, любви и тепла, – поздравила земляков Рузиля Абдрахманова. – Пусть Наурыз подарит много солнечных дней, радостных событий, душевной красоты! Чаще говорите друг другу тёплые слова и не скупитесь на добрые дела.

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С нетерпением ждут Наурыз мейрамы и в семье руководителя русского культурного центра Веры Правдиной. Ведь он символизирует приход весны, обновление, торжество любви и гармонии.

– Для нашей семьи, как и для каждого казахстанца, Наурыз – один из главных и значимых праздников, олицетворяющий всепобеждающие силы жизни, – отметила она.

Народные поверья гласят: «Чем радушнее встретят люди Наурыз, тем более щедрой будет природа». У семьи Правдиных накрыть богатый дастархан и пригласить родных и друзей стало доброй традицией. Главные блюда праздничного стола – бешбармак и блины.

– Если позволяет погода, мы выходим на субботник, – поделилась Вера. – Есть у нашей семьи ещё одна традиция – собирать и развозить продуктовые наборы для нескольких нуждающихся семей. В апреле, когда уже совсем тепло, мы с друзьями-актёрами посещаем детский дом с игровой программой и отмечаем Наурыз мейрамы большой и дружной компанией. Так что, можно сказать, празднуем целый месяц.

Вера Правдина считает, что Наурыз – не просто день весеннего обновления. Это праздник единства, милосердия, добра, дружбы и мира, сплочённости народа, поэтому люди должны объединяться и помогать нуждающимся. Также важно прививать эти ценности своим детям.

Александра Исаева