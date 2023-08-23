Спас медовый наступил

В Катон-Карагайском районе восточноказахстанцы весело встретили Медовый спас.

Празднование Медового спаса в Восточно-Казахстанской области ежегодно проходит в живописном месте – на заимке Веры Климовой, которая всегда радушно принимает у себя гостей. Эта заимка находится неподалеку от села Аққайнар в Катон-Карагайском районе. Где, как не здесь, на лесных изумрудных полянах, рядом с медовой пасекой, отмечать Медовый спас?

– В первый Медовый спас традиционно в храмах проводят благословение мёда нового урожая, который только начали выкачивать на пасеках. Считается, что именно с этого дня можно есть мёд и выпекать сладкие медовые пряники, – рассказывает этнолог отдела русской этнографии Восточно-Казахстанского архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника, участница фольклорного ансамбля «Бастеньки» Екатерина Семибратова.

Вообще, август богат на праздники. В этом месяце православные христиане отмечают сразу три – Медовый, Яблочный и Хлебный или Ореховый спасы. Первый приходится на 14 августа, Яблочный спас совпадает с Преображением Господним и отмечается 19 августа, ну а Хлебный (Ореховый) – 29 августа. В эти дни принято делиться богатым урожаем, собранным в садах, на полях и пасеках. И чем щедрее угощение, тем счастливее будет жить семья весь следующий год.

Организатором мероприятия выступил Дом дружбы Катон-Карагайского района. Участие в празднике приняли творческие коллективы Катон-Карагайского района при поддержке известного далеко за пределами Восточного Казахстана фольклорно-этнографического ансамбля из Усть-Каменогорска «Бастеньки». Прибыли и самодеятельные артисты из Риддера, они приготовили свои концертные номера.

Как признались участники, праздник в этом году получился особенно душевным. Его особенная атмосфера позволила объединить прежде незнакомых друг с другом людей. Они водили традиционные хороводы, танцевали под баян и гармонь.

Говорят, в старину хороводы водили исключительно незамужние девушки – будущие невесты, а вела его первая красавица в деревне. Со временем эта традиция утратила свою строгость, и теперь хороводы водят все.

Ну а танцы под гармонь – всенародно любимая забава практически на все времена. Ещё в середине ХХ века люди отплясывали польку-бабочку и вальс-бостон под аккомпанемент местного гармониста.

Неудивительно, что после танцев зрители и участники не хотели расходиться. И даже хлынувший посреди концертной программы дождь не стал помехой: праздник продолжился под навесом на импровизированной сцене. Многие подхватывали песни в исполнении бардов, приехавших из города Алтая.

Впрочем, на заимке каждый нашёл, чем заняться и помимо песен, хороводов и танцев. Для любителей рукоделия были организованы мастер-классы ремесленниц из Усть-Каменогорска. Диана Мирошникова и Жанна Шушенькова научили всех желающих лепить свистульки из глины и ткать красивые пояса.

Марина Красулина поделилась знаниями в области местных лекарственных трав: подсказала, когда и где их лучше всего собирать.

Конечно, главным «гвоздём» праздника стала большая медовая ярмарка, на которой свежий, благоухающий, пьянящий мёд нового урожая предлагали местные пасечники.

И какого мёда там только не было: цветочный, липовый, гречишный, подсолнечный, из разнотравья. Вдобавок – пыльца, сочащиеся мёдом соты, воск и, конечно, сладкая медовуха.

Екатерина Гуляева

Катон-Карагайский район