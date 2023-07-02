На Ивана да на Купалу…

С самым таинственным и весёлым праздником лета древних восточных славян связано множество легенд, традиций и обычаев. Русалки, которых надо было непременно выгнать с полей и загнать в пруды и озёра, чтобы спасти урожай, прыжки через костёр, чтобы очистить себя от нечисти на весь следующий год и, конечно, поиск волшебного цветка папоротника, который исполнит самое заветное желание – таким видели этот праздник наши предки.

Сегодня тоже можно отметить день Ивана Купалы в кругу большого хоровода, плетя венки и исполняя старинные песни. Для этого достаточно просто прийти в левобережный музей-заповедник Усть-Каменогорска вечером шестого июля.

Наследие предков

Как рассказал председатель Восточно-Казахстанского областного общества славянской культуры Александр Яковлев, празднование Ивана Купалы в Усть-Каменогорске возродили в 2012 году. Этому способствовали сотрудники Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. Вот и на этот раз музей предоставил свои площадки для организации совместного проекта, ставшего традиционным для областного Дома дружбы – центра общественного согласия и этнографического музея.

– Праздник мы организуем для всех желающих – детей и взрослых, причём вход на него совершенно бесплатный. Главные условия – хорошее настроение и желание принять участие во всех обрядах, играх и конкурсах. Так что ждём жителей и гостей Усть-Каменогорска в музее шестого июля в 18 часов, – пригласил желающих Александр Яковлев.

В программе прыжки через костёр, театрализованное представление, рассказывающее об основных обычаях и традициях праздника Ивана Купалы, а также весёлые игры, хороводы и даже квест на поиск цветка волшебного папоротника! Кстати, тот, кто найдёт этот легендарный цветок, получит право зажжения традиционного купальского костра.

В празднике примут участие известные в ВКО творческие коллективы «Бастеньки», «Весняночки», «Товарки», «Злата», «Светлый путь» и многие другие. Они исполнят традиционные славянские песни, танцы, помогут организовать хороводы и плести венки.

Специально на этот праздник приедет в ВКО из штата Аризона (США) Маргарет МакКибен. Она занимается собирательством русского старообрядческого фольклора. Из Павлодара приедет исследователь этнографии – профессор Алевтина Цветкова, которая изучает культуру и быт славянских народов Казахстана. Она запишет на видео песни, танцы, хороводы, рассказы об обычаях и традициях, которые до нынешнего дня сохранили в Восточном Казахстане, а потом отправится в экспедицию в Черемшанку, чтобы услышать песни и рассказы староверов этого старинного селения, укрывшегося в горах казахстанского Алтая.

Летний солнцеворот

Именно так называли эту ночь восточные славяне. Ведь, родившись в незапамятные времена, праздник был языческим и носил совершенной иной смысл, чем сейчас.

Ивана Купалу в разные времена на Руси называли «любовным», «весёлым», «чистоплотным» праздником или «травником». «Любовным» — потому что по поверью в этот день один раз в году расцветают папоротники, которые «сердце девичье огнями зажигают на любовь». Существует также поверье, что с цветком папоротника можно найти клад, спрятанный в лесу, а цветёт растение в полночь накануне Иванова дня и охраняет его стража из лесной нечисти.

Эпитет «весёлый» указывает на то, что в канун и на Ивана Купалу принято было веселиться, разжигать костры, водить хороводы, гулять по деревне, петь и танцевать. В древности на купальские игрища также совершали проводы русалок.

По преданию, русалки, или мавки, жили в реках и озёрах, весной оживали и выходили из водоёмов, «висли по деревьям», а как приходил Иван Купала, наступала пора им уходить в подводное царство и больше не беспокоить народ до следующего года.

«Травником» день прозвали потому что верили, что в это время травы и коренья обладают особой целебной силой. Поэтому с самого раннего утра в день солнцестояния женщины, мужчины и даже дети отправлялись в леса и на луга, чтобы заняться сбором лекарственных трав. С этого времени разрешалось ломать прутья берёзы для банных веников. Те, что были срезаны раньше, считались непригодными, наносящими вред здоровью.

«Чистоплотным» Иванов день назвали, потому что было принято умываться росой, которая считалась целебной, купаться в реках, обливать встречных прохожих водой.

Какие же ещё традиции связаны с этим праздником? В первую очередь – это прыжки через костёр. Славяне верили, что именно в купальскую ночь огонь обладает особой очищающей силой. Причём костры надо было разжигать лишь трением, чтобы пламя возникло чистым от природы. Гореть им полагалось всю волшебную летнюю ночь – самую короткую в году.

Считалось, что тот, кто прыгнет через костёр выше всех, будет в течение года самым счастливым. Кроме того, влюблённые пары прыгали через костёр, взявшись за руки. Согласно поверью, если в этот момент парень и девушка не разомкнут рук, у них будет крепкий и счастливый брак.

Без массовых купаний невозможно себе представить древний праздник. Вода в озёрах и реках в этот день, согласно древним поверьям, обладала чудодейственными исцеляющими свойствами. Искупавшись до захода солнца, можно было восстановить своё здоровье.

У тех, кто был одержим поиском клада или мечтал о любви, именно в день Ивана Купалы выпадал шанс найти легендарный цветок папоротника.

Считалось, что он цветёт только один раз в году несколько часов в эту волшебную ночь. И тот, кто найдёт этот цветок, может видеть будущее, понимать язык животных, становиться невидимым и получит доступ к несметным богатствам.

Ещё одним символом праздника было купальское дерево, которое становилось центром торжества и символом плодородия. Как правило, эта роль доставалась берёзе, клёну или яблоне. Девушки украшали дерево венками и лентами, вокруг него водили хороводы.

И всё же самыми необычными были традиции ритуальных бесчинств, которые специально устраивались в эту ночь молодёжью. Парни и девушки мазали соседям окна, крали у них дрова, запирали ворота и двери, переворачивали лодки, а иногда даже угоняли лошадей. Предполагается, что у всего этого был сакральный смысл: на самом деле, своими действиями молодые люди защищали односельчан от нечистой силы.

В современное время многие люди не вкладывают в этот праздник сакральный смысл, а лишь чтят обычаи предков.

Екатерина Гуляева

Фото Александра Яковлева