Келин номер один

Какой должна быть идеальная невестка, выясняли на областном конкурсе «Аяулы жас келін-2023».

В этом году конкурс, направленный на популяризацию семейных ценностей и укрепление института семьи, состоялся в Шемонаихинском районе. Участие в нём приняли восемь невесток из разных районов Восточно-Казахстанской области.

По словам организаторов культурного мероприятия – Молодёжного ресурсного центра ВКО, акимата Шемонаихинского района и филиала партии AMANAT, современные женщины успевают не только создавать уют, заниматься домашними делами и воспитывать детей. Они ещё и работают в разных сферах, внося свой вклад в развитие государства. На конкурсе, который состоял из нескольких туров, невестки показали все свои лучшие качества, а также ознакомились с культурой и традициями разных этносов, проживающих в нашей стране в согласии и мире.

На первом этапе девушки соревновались в навыках приготовления традиционных национальных блюд по старинным рецептам. Участницы готовили баурсаки, на время кипятили самовар, накрывали дастархан, встречали гостей и делились рецептами приготовления блюд, рассказывали об их исторической значимости.

Второй этап включал в себя самопрезентацию, викторину на знание традиций и обычаев народа Казахстана.

Конкурс «Созвездие талантов» показал, что келин Востока не только отличные хозяйки, но и творческие личности. Со сцены звучали стихи, песни и мелодичное звучание национальных инструментов. Исполнение песен и монологов сопровождалось видеосюжетами со смысловой тетрализованной постановкой.

Во время конкурса «Белый платок» участницы рассказали о происхождении платка и способах его ношения в современном мире.

Праздник, в очередной раз подтвердивший, что в моде вечные ценности, завершился к вечеру. Каждую из участниц бурно поддерживали аплодисментами.

Когда пришло время подводить итоги, жюри оказалось перед сложным выбором. Ведь каждая из келин доказала, что она – любящая супруга, заботливая мама, хранительница домашнего очага и традиционных семейных ценностей.

Титул «Аяулы жас келін-2023» присудили участнице из Риддера Гульзат Тариной. Второго места удостоилась жительница Шемонаихинского района Ғазиза Сағидолдина. Третье место завоевала Гулим Таласбаева из района Алтай.

Всем участницам вручили дипломы и ценные подарки, а ещё на конкурсе они получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Ғазиза Сағидолдина из Шемонаихинского района – учитель начальных классов. С супругом они воспитывают дочь. Девушка считает, что идеальная келин должна быть трудолюбивой, хозяйственной, чтобы любое дело в её руках спорилось, а также всегда быть в хорошем настроении. Ведь, как известно, погода в доме зависит от хранительницы очага. По словам Ғазизы, в делах ей помогает Всевышний.

– Первый раз участвую в конкурсе, было немного волнительно и в то же время хотелось испытать себя, – поделилась участница. – В нашей семье соблюдаются все традиции, сохранилась преемственность поколений, мы вместе отмечаем праздники. Часто балую родных различными кулинарными шедеврами. Это моё хобби. А ещё я люблю сочинять стихи.

Александра Исаева