Защитником отечества – становись!

Восточный Казахстан посетила информационно-пропагандистская группа Главного командования Национальной гвардии РК в рамках инфотура по регионам страны.

Республиканскую акцию организовали решением главнокомандующего Национальной гвардией РК в честь 25-летия столицы, она проходит под эгидой МВД и продлится с 10 по 20 июля. Помимо Восточного Казахстана военнослужащие проедут по населённым пунктам Павлодарской области и области Абай.

Информационный десант гвардейцев возглавил заместитель главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық Қаһарманы, генерал-майор Кайрат Умбетов.

– Данная акция проходит по поручению министра внутренних дел РК, генерал-полковника полиции Марата Ахметжанова. Работа информационно-пропагандистской группы направлена на повышение имиджа армейской службы, формирование у граждан позитивного отношения к военнослужащим, к их служебно-боевым задачам, а также популяризация службы в рядах Национальной гвардии по призыву и по контракту, – отметил Кайрат Умбетов.

В первый день тура в акимате области состоялась встреча заместителя главнокомандующего Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майора Кайрата Умбетова с акимом Восточно-Казахстанской области Ермеком Кошербаевым. Представитель Нацгвардии проинформировал главу региона о целях и задачах работы информационно-пропагандистской группы и ознакомил его с задачами войск.

На протяжении всего тура работу группы сопровождал творческий коллектив ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК, который прибыл в регион со специально подготовленной концертной программой. Одними из первых зрителей стали постояльцы Центра оказания специальных социальных услуг города Усть-Каменогорска. Артисты исполнили для пожилых людей фронтовые и армейские песни, песни народов Казахстана и музыкальные композиции. От имени руководства Национальной гвардии и Совета ветеранов регионального командования «Шығыс» коллективу Центра оказания специальных социальных услуг был вручён памятный подарок.

В рамках работы ИПГ в Усть-Каменогорске про-

шли два масштабных концерта на сцене Дома дружбы – центра общественного согласия и «Ертіс концерта». Оба выступления собрали полные залы гостей и получили бурные овации от зрителей.

– Я узнала про концерт через чат туристов и рада, что сегодня пришла сюда. Просто непередаваемые ощущения, эта музыка не может не нравиться, она завораживает, и исполнение песен показалось очень душевным, – делится впечатлениями о концерте в Доме дружбы жительница Усть-Каменогорска Галина Величко.

Особенно удивило и впечатлило зрителей выступление солиста ансамбля песни и танца Национальной гвардии Сакена Алимханова. Молодой человек исполнил композицию Димаша Кудайбергенова «Лебеди».

Вместе со столичными коллегами на сцену вышли местные артисты из числа военных и полицейских региона, среди которых особо выделился квартет Департамента полиции ВКО. Аслан Мотышев, Ерасыл Аскербеков, Ерик Кусманов и Эльнар Балгабаев исполнили патриотическую песню «Мен қазақтың ұлымын».

Следующим пунктом в работе тура ИПГ стало возложение цветов к мемориальному комплексу, посвящённому памяти воинов-интернационалистов, и персональный концерт хора ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК для труженика тыла Марии Федоровны Сереченко.

В ближайшие выходные информационно-пропагандистская группа Главного командования Национальной гвардии РК посетит Курчумский и Шемонаихинский районы, а затем продолжит свою работу в соседних областях.

Аяужан Утеулинова