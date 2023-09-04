Чарующие танцы «Вайнаха»

Через музыку и танцы, через тонкое хореографическое искусство ансамбль «Вайнах» знакомит жителей региона с культурой и традициями чечено-ингушских народов, проживающих на территории Восточного Казахстана.

– Танец – это жизнь, – говорит руководитель ансамбля Равиль Юнусов. И он не лукавит, потому что действительно в каждом движении, каждой танцевальной связке – целая история, где тесно сплелись вековые традиции и свободный дух. Хореография, пожалуй, самое самобытное из искусств, ведь двигаться и изъясняться на языке жестов люди начали гораздо раньше, чем говорить. Традиционные танцы несут в себе огромный пласт культуры и обычаев разных этносов.

История хореографического ансамбля «Вайнах» началась в 1992 году. Инициатором его создания стало чечено-ингушское этнокультурное объединение Дома дружбы Восточно-Казахстанской области. Было важно тогда раскрыть творческий потенциал молодых ребят, возродить народные танцы, музыку, традиции и культуру этносов, проживающих на территории независимого Казахстана. Более того, хотелось поделиться ими с земляками, показать особенности, заинтересовать, привлечь… И спустя 31 год можно смело сказать, что всё получилось. Сегодня ансамбль «Вайнах» – желанный гость на любом празднике, танцоров узнают, и всё больше мальчиков и девочек стремятся постичь азы народных танцев.

С 2010 года бессменным руководителем ансамбля «Вайнах» является Равиль Юнусов, заместитель руководителя областного Дома дружбы – центра общественного согласия.

– На днях в Доме дружбы прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню Конституции РК. Организаторами праздника стали этнокультурные объединения и творческие коллективы Дома дружбы. В Восточном Казахстане проживают 105 этносов, и все мы живём под одним шаныраком. Важно сохранять традиции и обычаи, культуру, язык всех этносов. Мы говорим со зрителем на языке танца, и в одном концертном номере можно рассказать целую историю, – отметил Равиль Юнусов.

Появление коллектива «Вайнах» на сцене всегда вызывает восторг зрителей. Безупречная синхронность, профессионализм, а самое главное вдохновение делают каждый танец не просто хореографическим номером, а настоящим произведением искусства. Вот и на прошедшем концерте солистки ансамбля в традиционных национальных костюмах под мелодичную музыку исполнили композицию «Весна». Аплодисменты не смолкали очень долго.

– Занимаюсь четыре года и каждый раз испытываю эмоциональное удовлетворение, когда мы показываем красоту народных танцев, ведь здесь во всех движениях есть свой глубокий смысл, – говорит участница ансамбля Виктория Бондарева. – И очень важно, что мы можем познакомиться с разными культурами, изучить танцы разных народов. Коллектив – как одна семья.

На сегодняшний день ансамбль «Вайнах» насчитывает около 80 участников разного возраста и национальностей. Среди них казахи, русские, чеченцы, татары, иранцы, армяне, немцы, дагестанцы и другие. И всех их объединяет любовь к творчеству, искусству, традициям и к своей стране.

За последние годы ансамбль побывал в Астане, Алматы, Талдыкоргане, Павлодаре, Экибастузе, Актау, Актобе, и везде зрительный зал благодарил артистов овациями. В своём творчестве ансамбль «Вайнах» не останавливается только на чечено-ингушской культуре, здесь изучают казахские, грузинские, дагестанские и многие другие танцы, успешно включают их в свой репертуар.

Занятия в таких коллективах помогают молодым людям развить свой творческий потенциал, не бояться публики, находить себя. И, безусловно, любить то, чем занимаешься, потому что зрителя не обмануть, он ждёт от артистов искренности. И танцоры «Вайнаха» справляются с этой задачей на сто процентов.

Альмира Нуртаева, Дарья Штейн