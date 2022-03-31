2 апреля для всех верующих мусульман начнётся священный месяц Рамазан.

Пост продлится 30 дней – начнётся 2 апреля и закончится 1 мая. Ораза айт будет отмечаться 2 мая, Ночь предопределения (Қадір түні) – в ночь на 28 апреля. Подробнее об этом на брифинге в РСК рассказал главный имам Семейского региона Аскар Абитайулы.

– К сожалению, два года мы не могли в полной мере раскрыть двери мечети для наших горожан в связи санитарно-эпидемиологическими нормами. В этом году месяц Рамазан пройдёт уже в традиционном режиме, – сообщил Аскар Абитайулы.

В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге.

– У нас размер фитр-садака рассчитывают из стоимости двух килограммов пшеницы (мука, крупа и т. д.). Сейчас средняя цена за два килограмма муки по республике составляет 500 тенге, – рассказал имам.

Он также обратился с просьбой к предпринимателям не повышать цены, проявить внимание и щедрость к людям, которые не могут позволить себе приобрести дорогие продукты.

Флора Левина

Фото из открытых источников