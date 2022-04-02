Султан двенадцати месяцев

Сегодня у мусульман Казахстана начался священный месяц Рамазан.

Напомним, в этом году месяц Рамазан начинается 2 апреля и заканчивается 1 мая.

– Важнейший месяц в году для мусульман – Рамазан. Это период очищения от нечистых помыслов, деяний и время совершения милосердных и добрых поступков. Именно в этом месяце был ниспослан священный Коран. Пророк говорит, каждому, кто соблюдал пост в месяц Рамазан, будут прощены его грехи, – отметил главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай.

Рамазан – месяц обязательного для мусульман поста, является одним из пяти столпов ислама. В это время все мусульмане держат пост в светлое время суток от начала утренних сумерек до захода солнца. В течение месяца правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приёма пищи, питья, курения и интимной близости.

Также в этот священный месяц они должны совершать добрые дела, активно заниматься благотворительностью, проявлять милосердие, помогать нуждающимся и малоимущим.

– Сумма фитр-садака в этом году установлена в размере 500 тенге, а сумма фидии – 3000 тенге (для пенсионеров – 500 тенге), – сообщил представитель фонда «Закят и благотворительность» по Усть-Каменогорскому региону Берик Кадыров.

Напомним, фитр-садака – это милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся до наступления праздника Ораза-айт. Её размер рассчитывался исходя из средней цены двух килограммов муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.

Как говорится в заявлении Духовного управления мусульман Казахстана, фитр-садака даётся мусульманином, имеющим определённый материальный достаток. Необязательно подавать милостыню тому, кто не в состоянии это сделать.

Фидия – садака, выплачиваемая теми, кто не может соблюдать пост ввиду неизлечимой болезни и иных аналогичных причин, при которых возмещение поста в последующем невозможно. Размер фидии определяется в сумме, достаточной, чтобы накормить одного постящегося за каждый день несоблюдения обязательного поста. В случае, если у мусульманина нет возможности подать фидию, он освобождается от выплаты.

Добавим, в этом году пост длится 30 дней. 2 мая – день Ораза-айта. Ночь с 27 на 28 апреля – это Ночь предопределения (Ляйлят уль-Кадр).

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой