Создать невиданной красы узор…

Эти строки из стихотворения в полной мере подходят к описанию творчества семейских мастериц. Они воплощают свои задумки на бумаге и картоне, в вязаных изделиях и игрушках, в бисере и фриволите, в шёлке и вышивке. Более 300 работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, были представлены на традиционной весенней выставке в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского.

Нынешний год объявлен Годом поддержки декоративно-прикладного искусства. Именно этот вид искусства испокон веков был самым народным. Потому что новые мастера, ремесленники, создающие истинные шедевры, часто не имея специального художественного образования, выходят, как правило, из народа. Они увлечены искусством, сами постигают мастерство, порой даже без наставника. Впрочем, сегодня своими секретами делятся с новичками истинные мастера в социальных сетях, давая видеоуроки.

Вот и в Семее найдётся немало рукодельниц, которые, раз и навсегда выбрав путь творчества, из года в год поражают земляков и гостей города своими шедеврами. Им помогает в этом Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского, который ежегодно открывает выставку женского рукоделия, посвящая её 8 Марта и Наурызу – праздникам весны и обновления.

Как рассказала на открытии выставки заведующая сектором экспозиционно-выставочной работы музея Достоевского Владимира Соловьёва, в этом году на выставке представлено свыше 300 работ более десятка мастериц.

– Они выполнены в самых разнообразных техниках: джутовая филигрань, техника плетения ручного кружева фриволите, бисероплетение в технике огалала, вязаные и сшитые игрушки, изделия из керамики, вышивка, войлоковаляние, декупаж и совершенно новое направление для нашего города – это японское рукоделие кинусайга, – пояснила Владимира Соловьёва.

Каждая работа – пример высокого мастерства и безупречного вкуса. Наталья Жукова, например, уже много лет занимается керамикой и даже открыла со своим супругом детскую студию творчества. Она представила на выставке целую коллекцию керамических колокольчиков.

Среди новичков выставки Василина Чичасова. Замечательных кукол и забавных гномов организаторы увидели на её личном аккаунте в соцсетях и пригласили поучаствовать в творческой экспозиции.

Ирина Пономаренко предпочитает создавать забавные вязаные игрушки, которые сейчас пользуются большим успехом у малышей и их родителей.

Наталья Самукова создала серию изделий в технике декупажа. Альбинура Гильманова – мастер бисероплетения и фриволите.

Представлены и работы начинающих юных мастеров – воспитанников Татарской школы искусств. Под руководством педагога Раи Масаевой дети создают замечательные поделки и серьёзные работы, которые занимают призовые места на детских конкурсах и творческих выставках.

Значительную часть экспозиции составили работы признанной в Восточном Казахстане мастерицы-кукольницы Ирины Костенко. Она создаёт не просто кукол – персонажей, обладающих собственным характером.

– Несмотря на занятость с внуками, Ирина Костенко не устаёт удивлять земляков всё новыми удивительными работами. Каждая из них поражает воображение зрителя искусством воплощения замысла в реальность. Вот и на этот раз мастерица создала рождественский вертеп, связав всех кукол и декорации при помощи крючка и пряжи, – обратила внимание посетителей выставки Владимира Соловьёва.

Софья Соболевская

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