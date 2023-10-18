Сохраняя традиции

В Усть-Каменогорске прошёл областной этап соревнований по қазақ күресі среди школьников городов и районов Восточно-Казахстанской области, посвящённых памяти народного героя Рахимжана Кошкарбаева.

Состязания между учениками состоялись на базе областной специализированной школы-гимназии-интерната имени Жамбыла для одарённых детей. В них приняли участие девять команд из городов и районов ВКО. Школьники 2007-2008 годов рождения (мальчики, девочки) соревновались по индивидуальной системе в весовых категориях от 46–82 кг. В каждой из них было выбрано по три победителя, которых наградили дипломами и медалями. Как отметили в областном управлении образования, основными целями мероприятия стали пропаганда қазақ күресі среди школьников и популяризация массовых занятий спортом.

Напомним, Рахимжан Кошкарбаев является народным героем Казахстана, во время Великой Отечественной войны он был одним из тех, кто водрузил Знамя Победы над Рейхстагом.

Дарья Штейн