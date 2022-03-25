Следуя заветам предков

Сакену Назархан, кажется, подвластны любые материалы. Упругая сталь, гибкая кожа, твёрдое дерево, блестящий мельхиор и таинственное серебро – из них он делает казахские народные музыкальные инструменты, традиционное оружие и доспехи, конскую упряжь и даже ювелирные украшения для декорирования созданных своими руками шедевров.

Сакен Назархан родился в 1964 году в селе Саржал Абайского района. Его прадед Касым был известным на всю округу умельцем: изготавливал оружие, был знатным шорником, делал отличные сёдла и конскую упряжь. Вот только правнук мастерство предка, к сожалению, перенять не успел.

Но, видимо, талант своего прадеда Сакен всё же унаследовал. Ещё учась в средних классах школы в Саржале, мальчик проявил недюжинный талант к изобразительному искусству. Учителя это вовремя заметили и дали возможность раскрыться. Так что уже во время армейской службы рядовой Сакен Назархан был художником и оформителем.

Отслужив в армии, решил связать жизнь с творчеством и поступил в Семипалатинское городское дизайнерское училище на специальность «художник-дизайнер». Именно здесь молодой художник впервые соприкоснулся с наследием своих предков. Удивительно, но искусству казахского народа молодого мужчину обучали русские и украинские художники, которые до глубины души любили и понимали казахское народное декоративно-прикладное искусство.

Под руководством наставников Сакен Назархан стал постигать секреты обработки дерева, металла и кожи. И даже ювелирного искусства, поскольку в казахском народе традиционно украшают серебряными изделиями оружие, сёдла и воинское облачение.

Став дизайнером, молодой художник нашёл себя в новом для того периода времени направлении экономики – вступил в кооператив-художественную мастерскую «Союз мир», параллельно получая высшее образование в Семипалатинском педагогическом институте (ныне Университет им. Шакарима).

С 1990 года Сакен Назархан занимался изготовлением изделий казахского национально-прикладного искусства – разнообразных атрибутов убранства юрты, посуды в национальном стиле. Позже он пробовал себя как мастер музыкальных инструментов и оружейник.

– Сейчас больше занимаюсь обработкой дерева и металла. Очень люблю делать национальные инструменты – домбру или кобыз. Ну и, конечно, вдохновляюсь казахским оружием и доспехами. Они позволяют мастеру творчески выразить себя, явить миру своё истинное искусство, – признаётся Сакен Назархан.

Мастер по рисунку, дошедшему до наших дней, реконструировал перстень султана Кунанбая, служившего ему личной печатью-мұр. Изделие он отлил из серебра высшей пробы, украсив затейливой резьбой. Этот перстень можно увидеть на выставке мастеров в музее Абая.

Во многом, благодаря именно мастерству и старанию Сакена Назархана до наших дней сохранились уникальные вещи, хранившиеся многие годы в фондах музеев Усть-Каменогорска и Семея. С ними он сотрудничает уже четверть века.

Большая часть экспонатов областного историко-краеведческого музея в Семее, отражающих быт и искусство казахского народа, выполнена либо реставрирована Сакеном Назарханом. Он не только восстановил предметы мебели и убранства в казахской юрте, но и доработал инкрустацию из кости, украшенную затейливой резьбой. Своими руками изготовил разные виды домбры и кобыза, бережно восстановил кожаный комплект беркутчи. Буквально извлёк из фондов комок свалявшейся и засохшей кожи, а в музей вернул великолепные перчатки беркутчи, колпачок на голову охотничьей птицы и многие другие атрибуты соколиной охоты.

Всех посетителей историко-краеведческого музея Семея поражает мастерство, с которым выполнены казахские национальные костюмы батыра и невесты. Батыр предстаёт в полном воинском облачении, а саукеле невесты – это истинный шедевр казахского ювелирного искусства. Завораживают изяществом музыкальные инструменты и мерцающее холодной сталью оружие.

– Секрет хорошего звучания музыкального инструмента в дереве, из которого его будут создавать. Например, для домбры нужны твёрдые сорта: клён, бук для грифа, яблоня. Для лицевой части – шамақ – ель, именно она даёт нужное звучание. Для нар кобыза лучше подойдут карагач, берёза или дуб, для струн использую конский волос и верблюжью шкуру, – поделился секретами мастерства Сакен Назархан. – Чтобы сделать отличную саблю, нужна хорошая сталь. Для рукоятки лучше использовать рога оленя или редкого сайгака, мельхиор или серебро.

Изделия мастера сегодня хранятся не только в музеях области, но и в частных коллекциях Казахстана и даже далеко за его пределами. К примеру, в 2000 году семейчане преподнесли Усть-Каменогорску дорогой подарок – уменьшенную в тысячу раз копию подвесного моста. Этот подарок к Миллениуму изготовил Сакен Назархан.

В 2001 году коллектив казахского музыкально-драматического театра имени Абая посетил с гастролями Египет, где на Международном театральном фестивале в Каире были выставлены и работы этнодизайнера Сакена Назархана, символизирующие национальную культуру казахского народа. Многое из того, что было на выставке, вызвало огромный интерес у гостей и было приобретено на память о Казахстане.

В 2002 году мастера пригласили в Алматы на Средне-Азиатскую выставку-ярмарку, где были представлены казахские национальные музыкальные инструменты – кылкобыз и домбра, кожаный сосуд торсык, а также композиции, изготовленные в национальном стиле из дерева. Из национальных видов оружия – сабля в кожаном чехле, инкрустированном полудрагоценными камнями. Представлял Казахстан Сакен Назархан и во время Международной выставки «ЭКСПО-2017». Ежегодно его работы участвуют на выставке «Осенний салон» в музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых.

В 2016 году мастер стал обладателем членского билета Евразийского Союза дизайнеров. В том же году в областном историко-краеведческом музее Семея прошла его персональная выставка под названием «По стопам предков». На ней можно было увидеть казахские национальные музыкальные инструменты, различные виды оружия, традиционную посуду из дерева, картины в зверином стиле, выполненные Сакеном Назарханом. На церемонии открытия выставки автора наградили медалью «За творческие отличия в дизайнерском искусстве».

Софья Соболевская

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