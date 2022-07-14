Вести из районов
Серебро из Бахрейна
Юный спортсмен Нуржан Ашимжанов, уроженец села Капанбулак Жарминского района, занял второе место на чемпионате Азии по вольной борьбе, проходившем в городе Манаме (Бахрейн).
Тренер юного борца Магжан Матанов – тоже уроженец Жарминского района.
– Дебютное выступление Нуржана, которое принесло серебро в копилку национальной сборной, было запоминающимся. Он смог с самого начала заявить о себе как талантливый спортсмен с твёрдым характером, с лёгкостью обойдя сильнейших соперников. Это большое достижение, которое под силу не каждому.
Победа спортсмена, несомненно, является поводом для гордости всего региона.
Бахыт Сарсембаева
Жарминский район