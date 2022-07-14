Серебро из Бахрейна

Юный спортсмен Нуржан Ашимжанов, уроженец села Капанбулак Жарминского района, занял второе место на чемпионате Азии по вольной борьбе, проходившем в городе Манаме (Бахрейн).

Тренер юного борца Магжан Матанов – тоже уроженец Жарминского района.

– Дебютное выступление Нуржана, которое принесло серебро в копилку национальной сборной, было запоминающимся. Он смог с самого начала заявить о себе как талантливый спортсмен с твёрдым характером, с лёгкостью обойдя сильнейших соперников. Это большое достижение, которое под силу не каждому.

Победа спортсмена, несомненно, является поводом для гордости всего региона.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район